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連假出遊 國際訂房網下單付款 恐拿不到發票

鉅亨網2017/12/26 11:25
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近年來跨境電商興盛，民眾喜歡透過國際訂房網站訂房，不過，財政部提醒，今年 5 月境外電商課徵營業稅新制實施後，至明年 12 月 31 日止，部分境外網路訂房平台依統一發票使用辦法規定，免開統一發票，民眾僅能索取收據。

財政部高雄國稅局三民分局表示，自今年 5 月 1 日起，境外電商課徵營業稅新制實施後，消費者透過境外網路訂房平台購買國內住宿時，索取發票的方式大不同，建議民眾可留意以下 2 種收付款情形，判斷是否能索取發票。

第一，消費者在境外網路訂房平台完成付款，且由境外網路訂房平台收取全部價款者，依財政部規定，自今年 5 月 1 日至明年 12 月 31 日止，境外網路訂房平台得依統一發票使用辦法規定，免開統一發票，不過，消費者仍可向境外網路訂房平台索取收據。目前 Agoda 就是屬於此種模式，消費者是無法索取統一發票。

第二，消費者於境外網路訂房平台預約訂房，而由國內旅宿業者收取全部價款者，如國內旅宿業者為使用統一發票的營業人，則國內旅宿業應開立統一發票與消費者。Booking.com 屬於此種交易模式，民眾可以索取統一發票。

財政部官員表示，最簡單的辦別方法，就是按付款對象來判斷能否索取統一發票，如果直接付款對象是國內旅宿業者，就可以索取統一發票。

財政部高雄國稅局三民分局也提醒，連假期間，民眾國內旅遊透過境外網路訂房平台預訂住宿時，可依上述情形索取收據或統一發票，以維護自身權益。

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關鍵字財政部發票訂房網連假headline
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