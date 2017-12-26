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宗教場所減碳 中市邀彰投苗推低碳認證

中央社2017/12/26 11:24
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市民政局持續推動及輔導宗教場所減碳，包括團拜一炷香、環保禮炮車等措施外，今天更宣布，將進一步結合彰化、南投、苗栗等縣市共同推動宗教場所低碳認證。

台中市政府民政局去年首創推出「宗教場所專用空品旗」及「宗教場所低碳認證」措施，輔導宗教場所減少4萬3058.52公噸二氧化碳排放。

民政局長周永鴻表示，今年除接續推動「團拜一炷香」、「環保禮炮車」、「紙錢集中燒」、「LED燈具取代傳統燈泡」等措施外，更進一步結合彰化、南投、苗栗共同推動宗教場所低碳認證，希望透過區域治理平台讓空污改善增添更大力量。

周永鴻指出，去年民政局推動宗教場所節能減碳措施獲得各宗教團體的支持，績效卓著。截至今年11月底止，宗教場所減碳實施成效包括「團拜一炷香」共減少11萬6595炷香、「使用電子鞭炮或環保禮炮」約省下5000萬元（共8000場遶境活動使用）、使用「LED燈具」減少用電量共約6000萬度（約省下新台幣1億9000多萬元），各項措施約省下2億5000萬元。

至於「紙錢集中燒」共8122公噸、推廣「一爐一香」共733家宗教場所，減碳總量共3萬4145公噸，同步配合空氣品質緊急惡化時，進行香枝、爆竹煙火、紙錢減量或禁用等應變措施，共創清新空氣品質，更期望宗教場所的作為，能引起信眾共同響應。

周永鴻強調，中彰投苗四縣市政府為達成區域治理目標，長期以來秉持跨領域、跨議題、跨黨派精神，未來四縣市將持續透過跨縣市、跨局處及公私合作方式，推出各項宗教場所節能減碳措施，期盼各宗教團體的密切配合，共同打造低碳宗教場所，讓空氣品質愈來愈好。1061226

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