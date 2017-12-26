NBA／坎特繳「雙20」　仍不敵恩比德的聖誕首秀

NBA76人今(26)日和尼克也打得非常火熱，尼克當家中鋒Enes Kanter成為31年來首位在聖誕大戰達成「雙20」的球員，可惜76人團隊表現更好，迎接首次聖誕大戰的「推特王」 Joel Embiid繳出25分16籃板的優質表現，帶領76人以105:98擊敗尼克。

此役開局雙方形成拉鋸戰，尼克首節以21:24領先，進入第二節76人一舉反超，以50:48結束上半場，直到下半場76人才慢慢拉開領先。76人全場外線發威，投進10記三分球力壓尼克的4記，驚人的罰球命中率30投25中，也是贏球關鍵。

聖誕大戰一向都是由強隊對決，因此戰力不佳的76人，是自2001年之後首度打聖誕大戰。Embiid今天繳出25分16籃板3助攻，他也非常珍惜「我很興奮我們能出戰在聖誕大戰，證明我們進步很多。」並滿意地在推特寫下「漂亮的首場聖誕大戰，祝大家聖誕快樂。」

76人狀元郎Ben Simmons貢獻8分8籃板3助攻，雖然生涯首場聖誕大戰數據不佳，但能打贏這場勝仗似乎也挺滿意的說，「這就是我想要的聖誕禮物。」

尼克一哥「波神」Kristaps Porzingis今天攻下22分7籃板，外帶5火鍋， Kanter拿下全場最高31分22籃板的驚人數據，成為歷史第四位在聖誕大戰中至少30分20籃板的球員，為54年來首位。