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NBA／坎特繳「雙20」　仍不敵恩比德的聖誕首秀

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/26 11:39
▲ Joel Embiid(左)（圖／美聯社／達志影像）
▲ Joel Embiid(左)（圖／美聯社／達志影像）

NBA76人今(26)日和尼克也打得非常火熱，尼克當家中鋒Enes Kanter成為31年來首位在聖誕大戰達成「雙20」的球員，可惜76人團隊表現更好，迎接首次聖誕大戰的「推特王」 Joel Embiid繳出2516籃板的優質表現，帶領76人以105:98擊敗尼克。

此役開局雙方形成拉鋸戰，尼克首節以21:24領先，進入第二節76人一舉反超，以50:48結束上半場，直到下半場76人才慢慢拉開領先。76人全場外線發威，投進10記三分球力壓尼克的4記，驚人的罰球命中率3025中，也是贏球關鍵。

聖誕大戰一向都是由強隊對決，因此戰力不佳的76人，是自2001年之後首度打聖誕大戰。Embiid今天繳出2516籃板3助攻，他也非常珍惜「我很興奮我們能出戰在聖誕大戰，證明我們進步很多。」並滿意地在推特寫下「漂亮的首場聖誕大戰，祝大家聖誕快樂。」

76人狀元郎Ben Simmons貢獻88籃板3助攻，雖然生涯首場聖誕大戰數據不佳，但能打贏這場勝仗似乎也挺滿意的說，「這就是我想要的聖誕禮物。」

尼克一哥「波神」Kristaps Porzingis今天攻下227籃板，外帶5火鍋， Kanter拿下全場最高3122籃板的驚人數據，成為歷史第四位在聖誕大戰中至少3020籃板的球員，為54年來首位。

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KD關鍵火鍋　勇士聖誕大戰勝出聖誕大戰　牆哥略勝厄文領巫師復仇

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