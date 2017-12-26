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中油油品品質一流　車百匯汽車百貨董事長蔡明輝有信心

生活中心／綜合報導2017/12/26 12:04
▲中油油品品質一流，車百匯汽車百貨董事長蔡明輝有信心。（圖／資料照片）
▲中油油品品質一流，車百匯汽車百貨董事長蔡明輝有信心。（圖／資料照片）

「我只加中油的油！」車百匯汽車百貨董事長蔡明輝從事汽車百貨業20多年，經常開車出差或帶家人旅遊，不管到那裡，只要車子沒油了，他一定會提早尋覓台灣中油加油站。「為愛車加好油！因為我信任中油」蔡明輝說，中油產品品質一流，所以他一向只到中油加油站加油，也推薦親友、客人多多使用中油的油品。

走進車百匯汽車百貨內湖門市，放眼望去是挑高的修車空間，一、二樓則是整齊的汽車百貨販售賣場，不管是要維修或是需要任何汽車內的百貨配備，都可以一次滿足。

創辦車百匯汽車百貨的董事長蔡明輝，在國內汽車百貨業界稱得上是龍頭人物，被譽為「汽車百貨達人」，曾在2010年獲頒中華民國第33屆創業楷模殊榮。1990年，他當時24歲剛退伍，原本學美術的他，在廣告公司畫卡通影片，因緣際會下，友人邀他投資創業，於是一頭栽進汽車精品百貨經營市場，和友人合資開辦了第一家「麗車坊汽車精品百貨」。


▲「為愛車加好油！因為我信任中油。」蔡明輝說，中油產品品質一流，所以他一向只到中油加油站加油。（圖／資料照片）

在20多年前，一般人即使買得起車，轎車的配備還是很陽春，蔡明輝對台灣汽車精品百貨市場很有信心，不過，創業維艱，從第一間20多坪的小店面，只賣汽車百貨，經營得很辛苦，慢慢的拓展市場，再加入保養、維修、美容等服務，「麗車坊」全盛期，達到30多個據點，甚至跨至大陸市場，但由於個人經營理念改變，蔡明輝退出麗車坊集團，2014年再自創「車百匯汽車百貨」，跨足「台灣緹堡」超跑改裝等行業，再創事業高峰。

車百匯提供「一站式的經營服務」，蔡明輝不斷推出新點子吸引顧客，以他規畫內湖門市空間為例 ，仿機場的概念，在挑高的二樓增設咖啡座，消費者開車來保養、維修，可以坐在咖啡座休息，透過大面玻璃窗觀看愛車維修的進度，有如在機場看飛機起降一般。

「品質、平價與服務，是我一直堅定的信念。」蔡明輝說，除了努力，也有運氣，但他自始至終，都堅持店內一定要採用最好品質的產品，提供消費者最佳的服務，也贏得消費者的信頼。

在創業展店、打造汽車百貨版圖的過程，蔡明輝常常開車南來北往，偶爾假日也會放鬆，駕車帶著家人出遊，愛車的他，現在開的是休旅車，孩子也對汽車產生高度興趣，從事汽車業，蔡明輝說，這麼多年來，他一定到中油加油站加油，尤其是直營站的廁所非常乾淨，加油站綠美化也做得很好，還提供旅遊資訊，這些都讓他印象很深刻，他到過世界很多國家，加油站有這些服務的並不多。

「我信任中油，加中油很放心。」蔡明輝說，選擇到中油加油站加油，最重要的還是因為中油的油品品質好，加中油的油，車子比較不會積碳，燃燒較完全，他給中油甚高評價與肯定，也鼓勵親友和客人多多使用中油油品。

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