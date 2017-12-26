大陸全國台聯改選　盧麗安當選副會長

本次全國台聯換屆選舉，產生由33人組成的第十屆理事會，由黃志賢當選會長，盧麗安、楊毅周等13人當選副會長。黃志賢在閉幕時表示，全面推進全國台聯改革，秉持「兩岸一家親」理念，發揮親情優勢，提高溝通、聯誼、服務和團結台胞的能力。

中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯），第十次全國台灣同胞代表會議25日在北京閉幕，會中除聽取並通過第九屆理事會工作報告，和通過全國台聯章程修正案外，並選舉產生全國台聯第十屆理事會。其中，最引人矚目的是台灣出生的中共19大代表、上海市台聯會長盧麗安，被推選為全國台聯副會長；祖籍台南的黃志賢則被推選為會長，取代現任會長汪毅夫。

黃志賢進一步表示，當前台灣同胞支持兩岸和平發展的主流民意沒有改變，常住大陸台胞的參政意識，和追求與大陸同胞同等待遇的意識增強，利益訴求也更加多樣，全國台聯將著力研究這些新情況，只要有利於增進台灣同胞福祉的事，都要盡最大努力去辦好。

他說，未來要擴大兩岸人員往來，擴大文化交流；在創新工作平台，打造品牌項目，吸引台灣同胞的積極參與。要以泡「功夫茶」、煲「佛跳牆」的耐心，把服務工作做到台胞心坎上，增強台胞的獲得感。

全國台聯自1981年12月22日在北京成立，歷任會長為林麗韞、張克輝、楊國慶、梁國揚和汪毅夫。第十次全國台灣同胞代表會議，自22日起為期4天，來自各省、自治區、直轄市和有關單位的台胞代表共300多人與會。



▲赴北京出席大陸全國台聯會議的上海代表。（圖／擷自上海台聯官方微信公眾帳號）