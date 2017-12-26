不懼綠色恐怖　新黨成立服務處繼續兩岸交流

郁慕明表示，新黨與中共中央台辦會談，就如何開創兩岸新局與大陸全國政協主席俞正聲達成共識。由於蔡政府執政後兩岸官方協商停擺，但民間必須持續交流，所以新黨才會盡力為兩岸台商、台胞與在台的陸生、陸配等服務，未來新黨有專人直接對口國台辦，也會有熟悉兩岸法律的律師提供協助。

新黨今(26)日召開「創新之旅」促進兩岸交流記者會。主席郁慕明宣布成立「新黨服務委員會」，服務在大陸經商求學的台灣同胞，但是服務對象只限於認同中華文化與反台獨者。對於媒體提問服務站的資金來源，郁慕明說，新黨坦蕩蕩，若相關單位認為有問題，就請去查。

現場媒體提問新黨服務委員會的資金來源，郁慕明表示，執政者有權力去查資金來源，但像是「新台幣500萬元發展類軍事組織」的笑話他不回應，如果相關單位認為新黨有問題，就請去查。新黨坦蕩蕩該做的兩岸交流還是會繼續做，他不需要為自己辯護。

對於發生「1219綠色恐怖事件」，新黨未來是否會有配套措施、或懼怕兩岸交流服務？郁慕明說，不需要因為別人的陷害與抹黑，就讓自己綁手綁腳，新黨問心無愧，所有該做的事情會繼續往前。

王炳忠說，新黨創黨24年來被戴的帽子還少嗎？從李登輝、陳水扁、馬英九等人對新黨的帽子標籤從來沒少過，這次被資深媒體人戴上違反國安法的大帽子，但到此時此刻為止，他都基於國民義務配合，以證人身分接受訊問。對於外界先射箭再畫靶，對他名譽造成危害者，他暫時保留法律追訴權。