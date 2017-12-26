市場需求增 培訓單親媽亮晶晶清潔技能

（中央社記者陳朝福高雄26日電）看好市場需求，南高雄家扶中心持續開辦亮晶晶清潔服務方案，訓練單親家長擁有清潔打掃技能，又有一批生力軍投入職場。單親媽媽小淑透過上課成員鼓勵和老師肯定，找回了自信。

小淑（化名）獨力扶養三名子女，其中一名為罕見疾病換肝小孩，由於孩子的就醫和就學，讓小淑沒有辦法穩定工作也與社會脫節10多年。

經過社工鼓勵參加亮晶晶清潔服務方案培訓，起先小淑還很擔心沒有辦法勝任，但1年來上課成員不斷鼓勵和老師肯定，小淑找回了自信並結訓。孩子們也貼心問媽媽累不累，要媽媽好好照顧自己。小淑說，孩子這些話聽在耳裡，再怎麼辛苦也都值得了。