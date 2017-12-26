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市場需求增 培訓單親媽亮晶晶清潔技能

中央社2017/12/26 11:37
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（中央社記者陳朝福高雄26日電）看好市場需求，南高雄家扶中心持續開辦亮晶晶清潔服務方案，訓練單親家長擁有清潔打掃技能，又有一批生力軍投入職場。單親媽媽小淑透過上課成員鼓勵和老師肯定，找回了自信。

小淑（化名）獨力扶養三名子女，其中一名為罕見疾病換肝小孩，由於孩子的就醫和就學，讓小淑沒有辦法穩定工作也與社會脫節10多年。

經過社工鼓勵參加亮晶晶清潔服務方案培訓，起先小淑還很擔心沒有辦法勝任，但1年來上課成員不斷鼓勵和老師肯定，小淑找回了自信並結訓。孩子們也貼心問媽媽累不累，要媽媽好好照顧自己。小淑說，孩子這些話聽在耳裡，再怎麼辛苦也都值得了。

小淑這班成員多人在未結訓前每週已有2至3場次的固定清潔案件，除了是學員培訓過程中珍惜每一個學習的機會和資源，並透過相互鼓勵和支援凝聚成互助團體，上課前的精神喊話就是「我們不能只有自己好，要好大家一起好」。

南高雄家扶中心扶幼委員會主委林明星今天說，亮晶晶清潔服務方案自民國95年開辦，總計有76名家長結訓。家扶在服務過程中看到家長於工作和照顧子女兼顧的困境，又看到市場上家務清潔工作需求大增，且清潔打掃工作時間較彈性，又是家庭主婦較拿手的整理家務工作，因此考量清潔技巧培訓或許可以成為單親家庭二度就業的選擇。

南高雄家扶中心表示，結訓的7名學員都同時擁有偉大的職業「媽媽」，為孩子撐起一片天，努力不懈為自己、孩子、家庭重新學習，期待社會各界提供家務清潔機會，讓她們的人生得以展開「亮晶晶」新局面。1061226

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