一等親洗腎增風險 研究：洗腎有家族群聚

長庚紀念醫院腎臟科主治醫師吳欣旭今天在記者會表示，臨床上觀察到，有些慢性腎臟病及末期腎病變患者，他們的家人也有同樣的問題。洗腎室中也有同為夫妻檔，或是母女父子檔的洗腎患者。

根據民國105年國人10大死因，腎炎、腎病症候群及腎病變排名第9。健保署統計，105年健保支出最多金額的疾病是急、慢性腎臟病，共花費約新台幣483億元，洗腎人數超過8萬5000人。

（中央社記者陳偉婷台北26日電）「家人洗腎，我未來也會洗腎嗎？」長庚醫院研究發現，洗腎病患有家族群聚現象，若父母是尿毒症患者，未來需洗腎風險是一般民眾2倍；若手足洗腎，風險更高出近5倍。

為了釐清腎臟病是否有家庭群聚，林口長庚研究團隊分析全國8萬多名末期腎病變患者，發現若是父母、手足、子女中有人是尿毒症患者，家屬未來需要洗腎的風險是一般民眾的2.5倍。

細分來看，父母洗腎，子女要洗腎風險是2.15倍；若兄弟姊妹洗腎，親屬要洗腎風險是一般民眾4.96倍；沒有血緣關係的夫妻間有人是末期腎病變患者，配偶洗腎風險是一般民眾的1.66倍，顯示末期腎病變的確有家族群聚現象。

值得注意的是，吳欣旭說，洗腎風險沒有性別差異，但從研究分析，若兄弟洗腎，自身洗腎的風險是4.78倍，但若是姊妹洗腎，自身洗腎風險則高到11.04倍，原因還有待後續研究推敲。

吳欣旭表示，進一步分析也發現，台灣民眾造成尿毒症原因約3成是遺傳，7成是環境因素造成。環境因素中，家庭共享因素占約1成，非家庭共享的因素占6成，如環境毒物等。

所謂「家庭共享因素」是指生活在同一個地方、有共同的飲食、用藥等生活習慣，尤其台灣洗腎病患中占最多的就是糖尿病患，高糖、高鹽、油炸等飲食方式也都會增加糖尿病、高血壓風險，衍生後續洗腎的危機。

吳欣旭說，造成慢性腎臟病成因相當多，常見原因除糖尿病、高血壓，過度使用非類固醇抗發炎止痛藥（NSAID）、痛風、馬兜鈴酸腎病變等，有些腎臟病則與免疫系統失調或是遺傳有關。

研究結果也提醒民眾，家中若有尿毒患者，自身不應輕忽，平日應定時量血壓，若有泡泡尿、水腫、高血壓、身體倦怠、顏色蠟黃、貧血等，應尋求專業醫師協助，並定期做健康檢查，早期發現身體疾病。

長庚大學醫學院院長楊智偉表示，洗腎雖看似「3分天注定」，但有7成是環境因素，亦即改變飲食、生活作息、用藥方式，仍可避免走入洗腎處境。

長庚此項研究今年11月發表在美國腎臟病期刊（American Journal of Kidney Disease）。1061226