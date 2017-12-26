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萬金石馬拉松再進化 晉升為銀標籤賽事

中央社2017/12/26 11:39
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北26日電）2018萬金石馬拉松將於明年3月18日登場，田協理事長蔡辰威今天代表國際田徑總會，頒發銀標籤證書予新北市長朱立倫，並號召更多跑者一起加入這場全台唯一的銀標籤賽事。

馬拉松近年已是全民休閒運動，不過萬金石馬拉松則是全台唯一獲得國際田徑總會（IAAF）認定的銀標籤路跑賽事，而國際總會依照主辦單位舉辦的賽事品質決定標籤成色，除強制規定需有國外男、女各6名菁英選手，就連能否列為菁英選手，過去的成績也有一定規範。

為給選手安全比賽環境，IAAF也要求賽道須全程封路全面交管，明年比賽每1.5公里就有救護人員配戴AED，且在終點設置高級心臟救命術設備以及專科醫師，提供跑友更安心的環境，為確保參賽選手成績正確，一共須設置10個計時晶片站，除此，全程電視實況轉播、媒體中心及禁藥檢查等都是審查要項。

朱立倫表示，新北市萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證，感謝中華田協及市府團隊的努力，賽事通過嚴格的銀標籤審查，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門地區居民，大家共同的驕傲，因為大家齊力付出，不畏風雨參與賽事，獲銀標籤認證的同時，寫下台灣體壇新里程碑，也使新北市體育發展向國際化邁一大步。

明年的萬金石馬拉松除有銀標籤加持，也將擴大舉辦馬拉松博覽會，此外主會場也規劃將加入電音元素，希望讓參賽民眾能有完全不同以往的參賽體驗。1061226

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