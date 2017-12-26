萬金石馬拉松再進化 晉升為銀標籤賽事

（中央社記者龍柏安台北26日電）2018萬金石馬拉松將於明年3月18日登場，田協理事長蔡辰威今天代表國際田徑總會，頒發銀標籤證書予新北市長朱立倫，並號召更多跑者一起加入這場全台唯一的銀標籤賽事。

馬拉松近年已是全民休閒運動，不過萬金石馬拉松則是全台唯一獲得國際田徑總會（IAAF）認定的銀標籤路跑賽事，而國際總會依照主辦單位舉辦的賽事品質決定標籤成色，除強制規定需有國外男、女各6名菁英選手，就連能否列為菁英選手，過去的成績也有一定規範。

為給選手安全比賽環境，IAAF也要求賽道須全程封路全面交管，明年比賽每1.5公里就有救護人員配戴AED，且在終點設置高級心臟救命術設備以及專科醫師，提供跑友更安心的環境，為確保參賽選手成績正確，一共須設置10個計時晶片站，除此，全程電視實況轉播、媒體中心及禁藥檢查等都是審查要項。