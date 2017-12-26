2018台灣燈會在嘉義　封神榜主題花燈成亮點

每年元宵節由官方舉辦的「台灣燈會」在政府與民間多年來的大力推廣，成為每年的盛事。目前「台灣燈會」由各縣市輪流舉辦，除了每年的主燈是焦點，海內外不同地區的參展花燈也非常值得注意！

台灣一地在元宵節看花燈的習俗由來已早，老一輩的人稱為「迎鼓仔燈」，就是在各地的大廟前舉辦的花燈盛會，或是由大廟舉辦花燈比賽，由當地的各級學校報名參加。而元宵節的燈會也延續了過年的熱鬧氣氛，也是一家大小出遊的好時機。

近來因為生活型態的改變，元宵節的「迎鼓仔燈」已經由一地、一區的熱鬧，演變成全國性的活動，每年由各縣市政府輪流舉辦的「台灣燈會」都是全國性的熱鬧活動，這還不加上各縣市政府自行舉辦的燈會，由此可見台灣人喜歡熱鬧的天性。