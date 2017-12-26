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2018台灣燈會在嘉義　封神榜主題花燈成亮點

生活中心／嘉義報導2017/12/26 11:54
▲今年三太子聖誕，大馬國師率團前往姜太公道場進行造生基儀式。（圖／姜太公道場）
▲今年三太子聖誕，大馬國師率團前往姜太公道場進行造生基儀式。（圖／姜太公道場）

每年元宵節由官方舉辦的「台灣燈會」在政府與民間多年來的大力推廣，成為每年的盛事。目前「台灣燈會」由各縣市輪流舉辦，除了每年的主燈是焦點，海內外不同地區的參展花燈也非常值得注意！

台灣一地在元宵節看花燈的習俗由來已早，老一輩的人稱為「迎鼓仔燈」，就是在各地的大廟前舉辦的花燈盛會，或是由大廟舉辦花燈比賽，由當地的各級學校報名參加。而元宵節的燈會也延續了過年的熱鬧氣氛，也是一家大小出遊的好時機。

近來因為生活型態的改變，元宵節的「迎鼓仔燈」已經由一地、一區的熱鬧，演變成全國性的活動，每年由各縣市政府輪流舉辦的「台灣燈會」都是全國性的熱鬧活動，這還不加上各縣市政府自行舉辦的燈會，由此可見台灣人喜歡熱鬧的天性。

而明年嘉義舉辦的「台灣燈會」，除了有遠從日本來的熊本熊之外，「陽明山姜太公道場」的參展花燈－高達十米的「姜太公騎飛天四不像」也是一大看點。就先別說「封神演義」這種吸引人的題材，光是高達十米的花燈就夠引人注目了。

「四不像」乃是姜太公的坐騎，特徵是「龍頭、麒麟身、龍爪、虎掌、牛腳、馬蹄、火炎尾」，且極有靈性，多次幫姜太公度過難關，創造太平盛世。參展的「陽明山姜太公道場」也是以此寓意，希望台灣人人都能藉此擺脫今年的壞運，迎接明年煥然一新的好運氣。


▲2018台灣燈會在嘉義。（圖／台灣觀光年曆）

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