子辭副市長 杜特蒂：對的事就去做

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）遞函辭去納卯市副市長之職，他的父親、菲律賓總統總統杜特蒂對此回應：「對的事就去做。」
總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在納卯市向當地媒體記者說：「我告訴他說，你所在的職位應該做對的事，所以你認為什麼是對的，就去做吧。」
菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂昨天援引近來多件「不幸事件」向市議會遞出辭呈。在辭呈獲得批准之前，巴奧洛暫為「告假」狀態。
納卯市的市長現為杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。
杜特蒂總統猜測，兒子辭去副市長之職，很可能是因為他女兒在馬拉坎南宮拍攝生日照，以及其他政治抹黑等事件。
巴奧洛是杜特蒂總統的長子，他最近在社群網站為了生日照的事，與女兒伊莎貝爾．杜特蒂（IsabelleDuterte）公開對罵；今年9月巴奧洛曾被海關局掮客指稱涉嫌庇護毒販。
杜特蒂總統透露，兒子在遞辭呈之前曾與他深談。
事實上，巴奧洛今年10月就曾表示厭倦政治，打算於2019年退出政壇。
根據菲律賓1991年版地方政府法典，副市長的辭呈要總統批准才生效，但如果總統在接到辭呈的15個工作天內沒有動作，也視同批准。
菲媒詢問是否支持兒子辭職，杜特蒂總統回應：「那是他的決定，我無法回答你們，遞辭呈的人是他，不是我。」1061226