子辭副市長 杜特蒂：對的事就去做

（中央社記者林行健馬尼拉26日專電）菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）遞函辭去納卯市副市長之職，他的父親、菲律賓總統總統杜特蒂對此回應：「對的事就去做。」

總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在納卯市向當地媒體記者說：「我告訴他說，你所在的職位應該做對的事，所以你認為什麼是對的，就去做吧。」

菲律賓南部大城納卯市副市長巴奧洛．杜特蒂昨天援引近來多件「不幸事件」向市議會遞出辭呈。在辭呈獲得批准之前，巴奧洛暫為「告假」狀態。