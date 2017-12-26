女星腦癌過世 真善美形象烙影迷心中

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）影業消息來源今天表示，半個多世紀來感動全球無數影迷的經典名片「真善美」中，飾演老三的海瑟孟席斯-尤立奇過世，享壽68歲。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位女星的兒子萊恩．尤立奇（Ryan Urich）說，母親約一個月前診斷出罹患一種稱為「多形性膠質母細胞瘤」（Glioblastoma Multiforme）的腦瘤，健康隨後急遽惡化。

根據美國八卦網站TMZ和娛樂週刊「綜藝」（Variety），海瑟孟席斯-尤立奇（HeatherMenzies-Urich）耶誕夜在全家人圍繞下辭世。