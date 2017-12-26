女星腦癌過世 真善美形象烙影迷心中

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）影業消息來源今天表示，半個多世紀來感動全球無數影迷的經典名片「真善美」中，飾演老三的海瑟孟席斯-尤立奇過世，享壽68歲。
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位女星的兒子萊恩．尤立奇（Ryan Urich）說，母親約一個月前診斷出罹患一種稱為「多形性膠質母細胞瘤」（Glioblastoma Multiforme）的腦瘤，健康隨後急遽惡化。
根據美國八卦網站TMZ和娛樂週刊「綜藝」（Variety），海瑟孟席斯-尤立奇（HeatherMenzies-Urich）耶誕夜在全家人圍繞下辭世。
海瑟孟席斯-尤立奇在1965年電影版的「真善美」（The Sound of Music），飾演崔普家族7兄弟姊妹中排行老三的路易莎（Louisa von Trapp）。路易莎這個角色調皮搗蛋，大膽在家庭教師頭上放蜘蛛。
家庭教師一角由茱莉安德魯斯（Julie Andrews）飾演。
英國「衛報」（The Guardian）報導，海瑟孟席斯-尤立奇贏得「真善美」的角色時僅14歲，且毫無演出經驗。
「真善美」版權商羅傑斯與韓默斯坦（Rodgersand Hammerstein）公司在網站上寫道：「海瑟孟席斯-尤立奇過世讓我們深感哀悼。」「我們很幸運能認識她，她將快樂地長存這部美麗的電影裡。我們會懷念她。」
「真善美」音樂劇1959年在百老匯（Broadway）公演，1965年改編成電影，其中琅琅上口的除了同名主題曲，還包括「我最喜愛的事物」（My Favorite Things）和「小白花」（Edelweiss）等。（譯者：中央社梁元齡）1061226