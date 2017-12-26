高盛：美股波動將在明年1月回歸 特別注意醫療保健股

2017 年的美股格外異常，異常之處在於全年少見波動，主要指數無視外界環境變化，不斷創下新高，這在歷史上非常少見。不過，明年這種情況將不再，至少高盛 (Goldman Sachs) 是這麼認為。

據《Market Watch》報導，高盛在寫給客戶的報告中指出，企業習慣在 1 月預告單季財報，並發表全年的看法，明年在稅改即將實施之下，又多添了一個不確定性，因此，各種最新動態都將帶來股市更大的波動。

高盛指出，所有營收的更新中，除了季報的提示之外，有約 4 分之 1 會在 1 月發表營收展望，這個比例是 10 月的 2 倍，10 月是全年業績預告第二的月份。特別是 1 月的第二周，常見各公司密集發表更新內容。