痛風多年缺警覺 男肌腱斷裂拇指失能

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南一名罹患痛風關節炎多年的男子，只在痛風發作時才就醫拿藥，沒有長期控制尿酸，也沒有改變生活型態。結果痛風石侵蝕右手大拇指肌腱導致斷裂，經手術修補才逐漸恢復功能。
奇美醫學中心風濕免疫科主治醫師陳昭宇今天在院內衛教宣導會中指出，這名病患因生活型態經常喝酒，已罹患痛風關節炎多年。以往都是在痛風發作時，到醫療院所拿止痛藥，緩解後就不再理會。先前雖在醫師建議下接受降尿酸藥物治療，但一年後就自行停止治療。
陳昭宇表示，這名病患約一個月前因右手大拇指無法活動就醫。檢查後發現痛風石已侵蝕右手大拇指伸肌肌腱，造成肌腱斷裂，需進行肌腱重建手術。病患術後恢復狀況良好，也因此決定要長期控制好尿酸問題。
他說，高尿酸血症是痛風關節炎最主要的危險因子，血液中的尿酸值超過正常數值後，就會在體內形成結晶累積起來。如果持續不理會，久了之後開始形成痛風石。痛風石具有侵蝕能力，能侵犯周邊的肌腱韌帶、皮膚、軟硬骨等組織。有的病患骨頭組織被侵蝕掉，已經無法藉由手術重建。
陳昭宇表示，減少飲酒、少吃大量肉類或帶殼海鮮、補充水分及運動等生活型態調整，可以協助控制血液中的尿酸濃度。但一般痛風經常發作的病人，血中尿酸值都超過正常值許多，配合長期服用降尿酸藥物才是較有效的方法。長期治療甚至可使體內沉積的尿酸結晶完全溶解，擺脫痛風發作的困擾。1061226