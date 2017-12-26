痛風多年缺警覺 男肌腱斷裂拇指失能

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南一名罹患痛風關節炎多年的男子，只在痛風發作時才就醫拿藥，沒有長期控制尿酸，也沒有改變生活型態。結果痛風石侵蝕右手大拇指肌腱導致斷裂，經手術修補才逐漸恢復功能。

奇美醫學中心風濕免疫科主治醫師陳昭宇今天在院內衛教宣導會中指出，這名病患因生活型態經常喝酒，已罹患痛風關節炎多年。以往都是在痛風發作時，到醫療院所拿止痛藥，緩解後就不再理會。先前雖在醫師建議下接受降尿酸藥物治療，但一年後就自行停止治療。

陳昭宇表示，這名病患約一個月前因右手大拇指無法活動就醫。檢查後發現痛風石已侵蝕右手大拇指伸肌肌腱，造成肌腱斷裂，需進行肌腱重建手術。病患術後恢復狀況良好，也因此決定要長期控制好尿酸問題。