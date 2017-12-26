日本政府計劃改造出雲號為航空母艦

重要的改造項目之一，是因應F-35B噴射發動機向量推力噴嘴產生的高熱，將出雲號的甲板提升具有可耐高溫的特性；另外，為讓艦載機起飛，也將在飛行甲板加裝輔助戰機升空裝置。

出雲號是一艘擁有寬廣飛行甲板，艦體類似航空母艦的直升機護衛艦，全長248公尺，滿載排水量約2萬6000噸，可搭載14架直升機；一旦改造為航空母艦，預計可搭載約10架F-35B匿蹤戰機。

日本讀賣新聞報導，如果一切順利，出雲號將是自衛隊第一艘航空母艦，並以2020年代初期正式運用作為目標。

（中央社記者黃名璽東京26日專電）日本政府正研究，把海上自衛隊最大噸位的出雲號護衛艦改造為可供戰鬥機起降的航空母艦，定位為離島防禦、以及供美軍戰機油料補給為主要用途。

日本政府將維持不擁有「攻擊型航空母艦」的立場，而是將出雲號用做離島防禦的補給點等方面。出雲號一旦改造成航空母艦，預計可供美軍陸戰隊F-35B戰機起降，強化日美合作，面對來自北韓及中國的威脅。

「攻擊型航空母艦」是日本憲法第9條第2項所禁止的項目，但防衛省官員認為，只要用在防禦目的，就不是攻擊型航空母艦。

讀賣新聞指出，這項消息是採訪多位政府相關人士後獲得。

日本想擁有航空母艦的目的，主要是提供美國軍機補給，讓日美共同運用。根據2016年日本施行的安全保障相關法案，及2017年生效的日美物資勞務相互提供協定（ACSA），不論是平時訓練還是戰時的準備，都可提供美國軍機油料補給。

讓美軍使用日本航空母艦，也能強化日本離島及海上自衛隊艦隊的防衛能力，同時，如果駐日美軍基地受到攻擊破壞時，日本航空母艦也能成為美國軍機的替代跑道。1061226