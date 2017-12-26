無情野火過後 加州陷入乾旱

（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）連續數起燎原野火竄燒後，加州入秋至今陷入一反常態的乾旱，氣象專家說，只能指望冬天有轉機，否則這不尋常的乾涸持續，加州雨季的降雨不樂觀。

據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，回顧去年底至今春時節，由於幾波挾帶豪大雨的風暴籠罩，加州普降甘霖，州長布朗（Jerry Brown）宣布，結束持續3年多的乾旱緊急狀態。

但自入秋始，加州明顯比去年此時乾燥且少雨，又加上強風助燃，前不久加州經歷災情最慘重的野火吞噬。

若水氣與濕氣不足的狀況持續至明春，使加州能捱過夏季乾熱的主要水源地內華達山脈（Sierra Nevada），將只有少量的積雪。