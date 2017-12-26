無情野火過後 加州陷入乾旱

（中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電）連續數起燎原野火竄燒後，加州入秋至今陷入一反常態的乾旱，氣象專家說，只能指望冬天有轉機，否則這不尋常的乾涸持續，加州雨季的降雨不樂觀。
據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，回顧去年底至今春時節，由於幾波挾帶豪大雨的風暴籠罩，加州普降甘霖，州長布朗（Jerry Brown）宣布，結束持續3年多的乾旱緊急狀態。
但自入秋始，加州明顯比去年此時乾燥且少雨，又加上強風助燃，前不久加州經歷災情最慘重的野火吞噬。
若水氣與濕氣不足的狀況持續至明春，使加州能捱過夏季乾熱的主要水源地內華達山脈（Sierra Nevada），將只有少量的積雪。
加州氣象站另統計，北加大城舊金山自7月至今降雨只有3.4英寸，氣象學家紐爾（Jan Null）指出，這僅有年平均值的44%，而整個12月至今，舊金山的降雨量更只有0.15英寸。
南加州的情況更嚴峻，歷來洛杉磯市中心的11月平均降雨量約一英寸，12月大約2英寸，而今年10月至今，洛杉磯市中心的降雨量只有0.12英寸。
回顧過去這7年，南加州入秋後，氣溫不斷攀升且降雨銳減已成趨勢，今年10月與11月，南加州更創下122年的最高溫紀錄。
加州的秋季降雨不如預期，解除旱象只能寄望入冬後，不過美國太空總署氣象專家巴澤特（Bill Patzert）說，必須等待天氣驟變才可能有個潮濕的冬天。
正當陽光加州殷切期盼大旱雲霓之際，耗盡空氣中水氣與濕氣的湯瑪斯野火（Thomas Fire）仍未止息，超過1500位打火兄弟，犧牲耶誕假期穿梭於山林之間，撲滅火勢灌熄火苗。1061226