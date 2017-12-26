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復康巴士供不應求 彰縣試辦計程車接送

中央社2017/12/26 11:57
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者彰化26日電）彰化縣試辦計程車接送失能人口服務，彰化縣衛生局指出，復康巴士數量有限，有需求民眾都集中時間叫車，僧多粥少，衛生局邀請彰化縣的計程車業者及台灣大車隊，試辦交通接送服務。

彰化縣衛生局今天上午在彰化縣政府前廣場，舉辦「彰化市率先試辦計程車交通接送服務」記者會，彰化縣副縣長林明裕、彰化縣衛生局長葉彥伯、台灣大車隊台中分公司車隊資源發展事業處經理張森雄等人均出席。

葉彥伯指出，目前縣內的復康巴士有80到90輛，不過民眾需求大，就醫時段固定，經常會叫不到車，想要叫車的民眾要在7天前預定，誰先訂到車誰先使用，因此衛生局一直思考如何解決民眾的需求。

葉彥伯說，除了復康巴士之外，他們邀請彰化縣計程車駕駛員職業工會以及台灣大車隊台中分公司，在彰化市試辦計程車長照接送服務，只要是彰化縣長期照顧管理中心評估為中、重度的失能者，65歲以上，就可以加入叫車服務；每人每月最高補助來回8趟，低收入戶乘坐免費，中低收入戶每趟自付23元，一般戶每趟69元。

張森雄則說，參與這項試辦的服務對於司機收入有幫助，車隊初估，以一個月來回8趟計算，約可出車1000到2000車次，而且部分計程車設有無障礙設施，方便失能的長者使用，且服務採預約叫車制，讓有需求的民眾不致於無車可搭。1061226

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