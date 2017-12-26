新北萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市長朱立倫今天接受中華民國田徑協會理事長蔡辰威代表國際田總（IAAF）頒發全台唯一獲IAAF銀標認證的「新北市萬金石馬拉松」。歡迎大家明年3月18日一起參加這項賽事。

日前國際田徑總會(IAAF)官網正式公布2018新北市萬金石馬拉松升級為銀標籤路跑賽事。

朱立倫表示，萬金石馬拉松獲國際田總銀標籤認證，不只是工作同仁、參賽選手的榮耀，更是台灣、新北市民，尤其是萬里、金山、石門居民，大家共同的驕傲。

蔡辰威表示，國際田總路跑標籤認證，主要是表彰世界各地優秀馬拉松賽事（賽事品質保證），銀標籤審查比起銅標籤嚴格許多，也非常注重參賽選手安全，因此賽道必須全程封路全面交管；且補給站、水站及醫護站等物資都有一定的規範。