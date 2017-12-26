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〈國產車拚高標配〉S3、SIENTA 7人座首創國

鉅亨網2017/12/26 11:58
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國產車面臨進口小車的競爭，降價衝量或是增加配備不加價已成為新趨勢，繼裕隆 (2201-TW) 納智捷宣布 2018 年式 S3 首次標配 6 具安全氣囊，創品牌首例之後，和泰車 (2207-TW) 也宣布全新 SIENTA 7 人座將全面標配 6SRS 氣囊，售價僅 77.9 萬元起，配合配備升級，換算降幅價值達 9 萬元。

納智捷總經理蔡文榮表示，此次改款後以 60 萬以下即可擁有 6 具安全輔助氣囊，是納智捷品牌有史以來首見，加上標配 12 項主動安全配備，是國產房車絕無僅有。

SIENTA 是 2017 年國產休旅車銷售冠軍，今年以來熱銷超過 1.4 萬台，有鑑於進口車對於安全配備的提升，加上車主越來越精打細算的消費趨勢下，和泰車指出，此次改款在安全配備上大幅升級，且全車系標配雙側滑門，而豪華 + 以上等級更升級搭載雙側電動滑門。

同時，全新 SIENTA 7 人座 77.9 萬元起，較上一代的 7 人座售價再降 2 萬元。

對於進口車商全力引進新車款搶市，和泰車總經理蘇純興日前已指出，儘管這幾年進口車市占飆高，但有很大動能來自賓士和 BMW 的車款，且「能進來的車都進來了」，預料進口車市占率將維持在 40% 附近。

今年前 11 月車市總銷量達 402452 台，年增 1.2%，隨著 12 月各大車商擴大促銷方案，和泰車仍看好有機會達 43 萬台的高水準。

 
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