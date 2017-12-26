銀行注資創投鬆綁上路 持股可達100%

（中央社記者蔡怡杼台北26日電）金融監督管理委員會點火助攻創投事業發展，昨天函釋將創投事業列為「金融相關事業」，即日起銀行轉投資創投的持股比率上限由5%放寬到100%，預估銀行投資創投的能量可達新台幣1000億元。

財政部1998年曾函釋創投事業屬「非金融相關事業」，因此，根據銀行法規定，銀行投資「非金融相關事業」，對每一事業的投資持股比率不得超過5%。

金管會昨天函釋將「創業投資事業」及「募集或設立創業投資事業之管理顧問事業」列為「其他經主管機關認定之金融相關事業」，即銀行投資創投事業持股上限從5%大幅放寬至100%。