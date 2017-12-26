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中央社

封面全白人女性惹議 美拍照女星也批評

中央社2017/12/26 12:01
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）「洛杉磯時報」雜誌The Envelope一篇文章宣揚女性對今年影壇貢獻，但封面人物清一色是白人女性，引發爭議，登上封面的美國女星潔西卡雀絲坦也加入批評行列。

「哈芬登郵報」（HuffPost）網站報導，作家卡洛爾（Rebecca Carroll）在推特發文，將矛頭指向常為好萊塢平權和包容性發聲的潔西卡雀絲坦（JessicaChastain）。

卡洛爾推文說：「向來直言不諱為平權發聲的妳，怎麼會拍這種照片，而且毫不為這種公然的排他性覺得受辱？」

有些粉絲隨即為潔西卡雀絲坦說話，認為這是「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）編輯群的決定，不能怪在她頭上。但仍有不少批評人士聚焦在她自願拍攝這種照片。

潔西卡雀絲坦本人回應，稱這張照片是「令人難過的畫面」。

她23日推文說：「這是令人難過的畫面，我們這張宣揚女性主演電影的照片沒有有色人種女性。這個行業在訴說故事，必須變得更具包容性。大家今年最喜歡哪些有色人種女性主演的電影？我很愛『晚宴上的比特麗茲』（Beatriz at Dinner）中的莎瑪海耶克（SalmaHayek）。」

「紐約時報」（NYTimes）網站報導，潔西卡雀絲坦還在自己推文下方留言，坦言她很難馬上想到今年5部由有色人種女性主演的電影，直呼「很糟糕」。

這張封面照其他女星，包括安妮特班寧（AnnetteBening）、黛安克魯格（Diane Kruger）、瑪格羅比（Margot Robbie）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）及凱特溫絲蕾（Kate Winslet）。（譯者：中央社盧映孜）1061226

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