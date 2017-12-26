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政治

共機繞台資訊　無特殊情況國防部不公布

記者呂炯昌／台北報導2017/12/26 12:54
▲國防部發言人陳中吉表示，將會適時公布共機繞台資訊，如無特殊情況或無立即威脅將不公布，避免達到文攻武嚇宣傳效果。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.26）
▲國防部發言人陳中吉表示，將會適時公布共機繞台資訊，如無特殊情況或無立即威脅將不公布，避免達到文攻武嚇宣傳效果。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.26）

國防部今(26)日發表「106年國防報告書」，書中除首度將台美軍事交流寫入內容外，更將近一年來解放軍機艦繞台資訊以圖表顯示。國防部官員表示，將會適時公布共機繞台資訊，如無特殊情況或無立即威脅將不公布，避免達到文攻武嚇宣傳效果。。

國防部例行記者會中，發言人陳中吉表示，共機、共艦繞台正確應該稱為「遠海長訓」，這次國防報告書中也將共軍遠海長訓資訊適時發布，因為這是事實。他表示，共軍動態國軍都有持續掌握，如果共軍例行性遠海長訓對我國沒有造成立即威脅，國防部沒有必要為共軍作免費宣傳，避免為共軍宣傳達到文攻武嚇效果。

針對外界質疑共機經過日本防空識別區，日本防衛省每次都會詳實公布共機動態，陳中吉表示，因為國情不同，我們也有我們的考量。他強調當然也會遵照總統指示，適當時機在報告中將共機機種、路線做說明，有關細節部分有專業單位做研判。

陳中吉說，國軍持續監控周邊海空情狀況，並依據「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」處置，這是國軍處理的SOP，包含機艦如何應處、什麼時間、什麼地點，發生什麼狀況如何處置，由於內容事涉機密，因此在此不方便說明。


▲「106年國防報告書」公布解放軍機艦遠海長訓路線圖。（圖／記者呂炯昌攝 , 2017.12.26）

 

關鍵字共機國防報告書國防部
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