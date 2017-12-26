宜蘭嚴選加持　三年內打響宜蘭米品牌

為落實「生產看得到，農藥找不到」的概念，讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，宜蘭縣政府從今（106）年開始推動「宜蘭嚴選」品牌，只要耕作面積1分地以上，有意願接受輔導的農友都可以加入。而佔宜蘭農產品大宗的稻米未來也將是主推項目，除了預計明年度舉辦全縣性稻米品質競賽，也希望三年內打響「宜蘭米」品牌。
為讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，同時友善環境，永續經營，宜蘭縣政府105年起試辦「宜蘭嚴選」品牌，今年正式推動。宜蘭縣政府農業處代理處長李新泰表示，「宜蘭嚴選」是為大宗農產品在把關，針對慣行農業「大量生產、大眾消費」的農民提出輔導機制，並以限定農友、限定作物、及限定田區進行全程輔導及管制，最終達到311種農藥或化學殘留零檢出，進而達到「宜蘭就是最安全」的品牌形象。
「宜蘭嚴選」目前輔導的農產品包括蔬菜、果樹、茶葉、雜糧作物及稻米等，其中稻米的輔導面積，去年6.2公頃，今年則已增加至92公頃。不過，宜蘭縣種植稻米的面積有1萬1千多公頃，尚有很大突破空間。為讓宜蘭米在市場上占有一席之地，宜蘭縣政府推動「宜蘭嚴選」品牌的同時也將舉辦全縣性稻米品質競賽，並將在賽事當中增加「田間栽培管理」，確保從生產端就是安全、安心的，更希望三年內可以打響「宜蘭米」的品牌。
根據「宜蘭嚴選」品牌律定的標準，其中輔導檢驗的部分，在田間短期一次，長期兩次，而上市前會進行抽檢，上市後也會稽核，此外也有生產歷程的全記錄。至於在陪伴成長的過程，則安排台大植病所診療團每週兩次田間診斷，包括用藥輔導、病蟲害防治及土壤檢測，最終則是通過311種農藥或化學殘留零檢出。