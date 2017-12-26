NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈學童心願再加碼　竹東主席贈文具組切仔麵攤變身充滿書香的漂書車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

宜蘭嚴選加持　三年內打響宜蘭米品牌

記者李清貴／宜蘭報導2017/12/26 12:16
▲佔宜蘭農產品大宗的稻米未來將是宜蘭嚴選主推項目之一，宜蘭縣政府希望三年內打響「宜蘭米」品牌。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.26）
▲佔宜蘭農產品大宗的稻米未來將是宜蘭嚴選主推項目之一，宜蘭縣政府希望三年內打響「宜蘭米」品牌。（圖／記者李清貴翻攝 , 2017.12.26）

為落實「生產看得到，農藥找不到」的概念，讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，宜蘭縣政府從今（106）年開始推動「宜蘭嚴選」品牌，只要耕作面積1分地以上，有意願接受輔導的農友都可以加入。而佔宜蘭農產品大宗的稻米未來也將是主推項目，除了預計明年度舉辦全縣性稻米品質競賽，也希望三年內打響「宜蘭米」品牌。

為讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，同時友善環境，永續經營，宜蘭縣政府105年起試辦「宜蘭嚴選」品牌，今年正式推動。宜蘭縣政府農業處代理處長李新泰表示，「宜蘭嚴選」是為大宗農產品在把關，針對慣行農業「大量生產、大眾消費」的農民提出輔導機制，並以限定農友、限定作物、及限定田區進行全程輔導及管制，最終達到311種農藥或化學殘留零檢出，進而達到「宜蘭就是最安全」的品牌形象。

「宜蘭嚴選」目前輔導的農產品包括蔬菜、果樹、茶葉、雜糧作物及稻米等，其中稻米的輔導面積，去年6.2公頃，今年則已增加至92公頃。不過，宜蘭縣種植稻米的面積有1萬1千多公頃，尚有很大突破空間。為讓宜蘭米在市場上占有一席之地，宜蘭縣政府推動「宜蘭嚴選」品牌的同時也將舉辦全縣性稻米品質競賽，並將在賽事當中增加「田間栽培管理」，確保從生產端就是安全、安心的，更希望三年內可以打響「宜蘭米」的品牌。

根據「宜蘭嚴選」品牌律定的標準，其中輔導檢驗的部分，在田間短期一次，長期兩次，而上市前會進行抽檢，上市後也會稽核，此外也有生產歷程的全記錄。至於在陪伴成長的過程，則安排台大植病所診療團每週兩次田間診斷，包括用藥輔導、病蟲害防治及土壤檢測，最終則是通過311種農藥或化學殘留零檢出。
 

關鍵字宜蘭縣政府宜蘭嚴選稻米宜蘭米
學童心願再加碼　竹東主席贈文具組虎科大職能大樓揭牌　協助專業考照

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan