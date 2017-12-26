宜蘭嚴選加持　三年內打響宜蘭米品牌

為落實「生產看得到，農藥找不到」的概念，讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，宜蘭縣政府從今（106）年開始推動「宜蘭嚴選」品牌，只要耕作面積1分地以上，有意願接受輔導的農友都可以加入。而佔宜蘭農產品大宗的稻米未來也將是主推項目，除了預計明年度舉辦全縣性稻米品質競賽，也希望三年內打響「宜蘭米」品牌。

為讓消費者吃得安心健康，生產者獲得收益保障，同時友善環境，永續經營，宜蘭縣政府105年起試辦「宜蘭嚴選」品牌，今年正式推動。宜蘭縣政府農業處代理處長李新泰表示，「宜蘭嚴選」是為大宗農產品在把關，針對慣行農業「大量生產、大眾消費」的農民提出輔導機制，並以限定農友、限定作物、及限定田區進行全程輔導及管制，最終達到311種農藥或化學殘留零檢出，進而達到「宜蘭就是最安全」的品牌形象。