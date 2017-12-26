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中央社

中國709大抓捕 維權律師謝陽免刑罰

中央社2017/12/26 12:06
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北26日電）中國大陸湖南省長沙市中級人民法院今天一審宣判維權律師謝陽「煽動顛覆國家政權罪」成罪，但因認罪、悔罪，免於刑事處罰。另一名同日宣判的維權人士吳淦則遭判刑8年。

長沙市中級人民法院上午透過官方微博公開了謝陽的宣判。判決指出，謝陽涉「煽動顛覆國家政權」罪成，但因「尚未造成嚴重社會危害，且謝陽歸案後認罪悔罪」，免於刑事處罰。

謝陽與著名維權人士吳淦（網名超級低俗屠夫）於2015年「709」大抓捕事件前後被當局帶走，遭控「煽動顛覆國家政權」等罪名。吳淦則被控「顛覆國家政權」。

相對於謝陽的成罪但免於刑罰，天津市第二中級人民法院上午判處吳淦有期徒刑8年、剝奪政治權利5年。

吳淦的代表律師葛永喜向英國廣播公司（BBC）中文網表示，吳淦在判刑後當庭表示：「感謝貴黨授予我這個崇高榮譽，我將不忘初心，擼起袖子加油幹。」

葛永喜說，他在宣判前一天曾與吳淦會面，吳淦心態非常好，能夠接受重判的結果，但表明一定會上訴。

葛永喜指出，這次的重判相信與吳淦堅持不認罪有關：「黨國認為你必須要按照他的方式認罪，才能被輕判、取保或緩刑。像吳淦這樣態度堅定，一定會被重判」。

但他也說，8年刑期超出了原先預期。

吳淦成名於2009年的「鄧玉嬌案」。他利用網路傳播力量，為殺死施暴者的性侵受害者鄧玉嬌在網上爭取關注；之後又曾參與聲援多起政治案件。

2015年7月初，中國政府拘捕及傳喚大批維權律師、活動人士及法律助理，共300多人受影響，外界稱為「709」大抓捕。1061226

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