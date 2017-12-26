公文稱議員短命 柯文哲：人辭世不需再說

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市體育總會一份公文內「短視（且短命）的無知議員」用詞，外界認為指涉已故市議員李新。台北市長柯文哲今天說，人已辭世，不需要再說這些。體育局說，不影響與體育總會的實務運作。
體育局長期委託台北市體育總會協助審核工作，每年編列新台幣300萬元行政費用，已故國民黨籍市議員李新去年質疑此舉圖利特定團體，要求體育局檢討，隨後該筆預算遭刪除。
國民黨籍市議員應曉薇昨披露，台北市體育總會一份發給體育局公文中，指體育局在前局長洪嘉文主導下，無視體育局與體育總會在體育運動上的合作與分工的夥伴關係，無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作下，打破全國慣例，讓台北市體育總會推展運動的預算，在議會審查中全數遭受刪除。
應曉薇批評，該份公文暗指李新「短視（且短命）」，荒腔走板。
柯文哲今天上午主持內湖區行動市政會議，會後受訪時指出，台北市體育總會會長呂威震與李新有過節，不過，李新辭世，不需要再說這些；體育局代理局長蔡培林會前受訪時說，對於公文用詞不予評論，但不影響兩者實務上運作。
體育總會秘書長林克謨告訴中央社記者，總會長期受議會不平打壓，3年來預算歸零皆隱忍下來，公文上的用詞是抒發心情，「少數議員要對號入座，心裡有鬼。」表示短命是指任期短，並非指涉李新。
台北市議會教育委員會昨天審議體育局預算，發現新增一筆300萬元的「辦理體育團體申請體育活動等相關業務協助查核工作」項目，多名議員認為該筆預算是「借屍還魂」，要求刪除。1061226