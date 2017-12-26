公文稱議員短命 柯文哲：人辭世不需再說

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市體育總會一份公文內「短視（且短命）的無知議員」用詞，外界認為指涉已故市議員李新。台北市長柯文哲今天說，人已辭世，不需要再說這些。體育局說，不影響與體育總會的實務運作。

體育局長期委託台北市體育總會協助審核工作，每年編列新台幣300萬元行政費用，已故國民黨籍市議員李新去年質疑此舉圖利特定團體，要求體育局檢討，隨後該筆預算遭刪除。

國民黨籍市議員應曉薇昨披露，台北市體育總會一份發給體育局公文中，指體育局在前局長洪嘉文主導下，無視體育局與體育總會在體育運動上的合作與分工的夥伴關係，無擔當地配合少數短視（且短命）的無知議員運作下，打破全國慣例，讓台北市體育總會推展運動的預算，在議會審查中全數遭受刪除。