昱晶強勢領軍 太陽能族群逆勢發光

台股今 (26) 日在蘋概股與權值股走弱下，大跌百點，不過，太陽能族群卻再掀補漲氣勢、逆勢發光，成為盤面相對強勢的類股，其中又以太陽能電池廠昱晶 (3514-TW)、茂迪 (6244-TW) 與矽晶片廠綠能 (3519-TW)，表現最為亮眼，股價勁揚逾 1.7%。

昱晶 11 月產出受到歲修影響而小幅下滑，但由於終端市場需求仍維持相對穩定狀態，昱晶表示，相較往年狀況，今年供需結構已健康許多。

昱晶第 3 季合併營收 38.01 億元，季增 19.53%，年增 75.38%，毛利率 4.2％，較第 2 季的 - 5.6% 與去年同期的 - 104.9% 轉正，營益率 - 0.4%，較第 2 季的 - 10.5% 與去年同期的 - 117.1% 大幅改善；稅後純益 177.4 萬元，較第 2 季與去年同期轉虧為盈，呈現小賺。