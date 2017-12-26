NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈學童心願再加碼　竹東主席贈文具組切仔麵攤變身充滿書香的漂書車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

昱晶強勢領軍 太陽能族群逆勢發光

鉅亨網2017/12/26 12:16
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (26) 日在蘋概股與權值股走弱下，大跌百點，不過，太陽能族群卻再掀補漲氣勢、逆勢發光，成為盤面相對強勢的類股，其中又以太陽能電池廠昱晶 (3514-TW)、茂迪 (6244-TW) 與矽晶片廠綠能 (3519-TW)，表現最為亮眼，股價勁揚逾 1.7%。

昱晶 11 月產出受到歲修影響而小幅下滑，但由於終端市場需求仍維持相對穩定狀態，昱晶表示，相較往年狀況，今年供需結構已健康許多。

昱晶第 3 季合併營收 38.01 億元，季增 19.53%，年增 75.38%，毛利率 4.2％，較第 2 季的 - 5.6% 與去年同期的 - 104.9% 轉正，營益率 - 0.4%，較第 2 季的 - 10.5% 與去年同期的 - 117.1% 大幅改善；稅後純益 177.4 萬元，較第 2 季與去年同期轉虧為盈，呈現小賺。

反觀綠能，其 11 月營收已連續第 5 個月改寫今年新高，更創近 17 個月以來新高，雖然本季是太陽能市場淡季，但綠能表示，12 月營收表現樂觀，本季獲利可望與第 3 季持平，力拚單季損益兩平。

綠能第 3 季稅後淨損 3900 萬元，每股淨損 0.09 元，虧損已較上季與去年同期明顯收斂，除單季毛利率已成功轉正外，第 3 季底也已實現單月轉盈；前三季稅後淨損 7.14 億元，每股淨損 1.72 元。展望本季，綠能指出，有相當大的機會與第 3 季表現持平，並力拚損益兩平。

綠能經董事會日前決議，辦理今年首次私募發行普通股，私募價格為每股新台幣 15.21 元，12 月 22 日為繳款日與增資基準日，大同集團以 3 億元全數認購私募股 1972.3 萬股，綠能將用於充實營運資金與擴充機器設備等。

此外，新日光 (3576-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 也小幅上漲 1%，中美晶 (5483-TW)、達能 (3686-TW)、國碩 (2406-TW) 與太極 (4934-TW) 也逆勢開紅盤，法人認為，過去 1、2 周以來，市場出現主流轉換，太陽能個股現階段已慢慢從低檔轉強。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字新日光昇陽科綠能太極昱晶太陽能電池矽晶片茂迪國碩中美晶達能股價headline
亞洲力量！中國經濟2032...人民幣年末升值加快 1個月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan