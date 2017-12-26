亞洲力量！中國經濟2032年幹掉美國 印度明年超越

位於倫敦的經濟和企業研究中心 (CEBR) 發布一份報告，以美元計算，估計印度經濟在 2018 年就會超越英國和法國，成為全球第五大經濟體，甚至到 2027 年就可以踢掉德國，奪下第三名。

亞洲主要經濟體的重要性日漸增長，2018 年及日後也將持續下去，短短 10 年的時間，亞洲經濟將成世界主宰。

CERB 副所長 Douglas McWilliams 表示，印度的經濟成長先前受限於高額鈔票和新銷售稅而放緩，此觀點與《路透社》調查之經濟學家看法相同。

「雖然曾短暫受挫，但印度經濟明年就可以超越英法。」根據 CEBR，印度的前進還不會止步，在本世紀下半階段，印度將可望成為全球最大經濟體。

到 2032 年，排行榜中的前四大經濟體其中三個就是亞洲國家：中國、印度和日本，而且屆時中國將超越美國，坐上全球最大經濟體的寶座。

報告稱：「因為川普總統當選後對貿易的影響沒有先前預期那樣激烈，所以美國可以較先前預期多蟬連一年全球最大經濟體地位。」

一樣到 2032 年，南韓和印尼將擠進排名前十大經濟體，取代 G7 中的義大利和加拿大。

另外，雖然未來幾年英國經濟預估將落後法國，但 CEBR 預估脫歐對英國經濟的影響將沒那麼可怕，這將使英國可望在 2020 年再次超越法國。

俄國經濟對低油價相當脆弱，而且也太過仰賴能源產業，到 2032 年時其經濟排名將從現在的第 11 名下降至第 17 名。

《路透社》10 月時進行經濟學家調查，估計 2018 年全球經濟成長可能較今年 3.5% 加速至 3.6%，有上行風險。