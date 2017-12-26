基本工資元旦起調升 月薪2.2萬元

新的一年即將到來，勞工部分也有6項措施即將上路，其中最重要的就為基本工資從1月1日起月薪調升為新台幣2萬2000元；時薪調升為140元。基本工資調升至2萬2000元後，預估約有166餘萬名勞工受惠；每小時基本工資調升至140元，預估約有39餘萬名勞工受惠。

（中央社記者余曉涵台北26日電）基本工資從明年元旦起，月薪調升為新台幣2萬2000元；時薪調升為140元，預估共有205萬勞工受惠。勞保、勞退分級表也跟著調整，預估有302萬勞工受到影響，每位勞工平均每月勞保支出將多2到21元。

配合基本工資調整，勞動部也同步修正勞工保險投保薪資分級表及勞工退休金月提繳工資分級表。

勞保投保薪資分級表第一級的月投保薪資改為2萬2000元，預估有302萬勞工受到影響，每位勞工平均每月勞保支出將多2到21元。勞工退休金月提繳工資分級表，將第18級月提繳工資為2萬2000元，修法後受益勞工約有128萬餘人。勞保局也將主動依新修正的勞保、勞退分級表規定逕行調整提高。

除此之外，明年元旦起，勞動部為鼓勵應用職能基準發展職能導向課程，優化訓練內涵，以提升人才培育效能，預計補助30門課程。

聘雇外勞方面，107年起推動外籍勞工直接聘僱申請案網路線上申辦作業，製造業、海洋漁撈工、家庭看護工、家庭幫傭、機構看護工等業別的直聘雇主，除現行採郵寄或親送方式申辦外籍勞工外，新增網路送件方式，申請外籍勞工初次招募、重新招募、入國引進及聘僱許可，有效簡化直接聘僱辦理流程。

107年將推動直接聘僱一案倒底服務，採台北直聘中心一站式諮詢送件方式辦理，由專責人員包辦從聘僱前的案件申辦追蹤，到聘僱後的管理事項提醒等，全程客製化服務，提升直接聘僱便利性。

元旦起也提供外勞雇主線上申辦外籍勞工案件ATM轉帳繳納審查費服務。1061226