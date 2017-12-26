護照底圖疑為美機場 外交部：是桃園機場

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）媒體報導，有網友質疑外交部發行新版護照內頁底圖，疑似誤用美國機場圖樣。外交部今天表示，護照內頁的圖案是台灣各縣市的特色景點，網友質疑部分，是台灣桃園國際機場圖樣。

聯合報今天報導，外交部領事事務局昨天開始開放民眾申請換發第二代晶片護照（e-Passport），內頁每頁都有台灣景點作為底圖，但有網友發現，其中1頁的機場照片，疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的照片。

對此，外交部副發言人歐江安在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，第二代晶片護照的圖案是選用台灣各縣市具有特色的景點、地標來凸顯台灣特色。