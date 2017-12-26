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護照底圖疑為美機場 外交部：是桃園機場

中央社2017/12/26 12:15
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）媒體報導，有網友質疑外交部發行新版護照內頁底圖，疑似誤用美國機場圖樣。外交部今天表示，護照內頁的圖案是台灣各縣市的特色景點，網友質疑部分，是台灣桃園國際機場圖樣。

聯合報今天報導，外交部領事事務局昨天開始開放民眾申請換發第二代晶片護照（e-Passport），內頁每頁都有台灣景點作為底圖，但有網友發現，其中1頁的機場照片，疑似誤用美國維吉尼亞州的華盛頓杜勒斯（Dulles）國際機場的照片。

對此，外交部副發言人歐江安在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，第二代晶片護照的圖案是選用台灣各縣市具有特色的景點、地標來凸顯台灣特色。

對於民眾質疑其中有1個圖案疑似杜勒斯機場，歐江安澄清表示，「絕對不是」，那個圖案是桃園機場的樣子，「百分之百是台灣的風貌」。

另外，她強調，領務局製發護照有非常嚴謹的品檢制度，絕對不可能核發樣本護照給民眾。

領務局表示，護照內頁的圖案除了桃園機場外，還包括台中高美濕地、雲林西螺大橋、嘉義阿里山、台南關廟鳳梨、高雄旗津渡輪、屏東墾丁海岸、宜蘭龜山島等。

外交部日前表示，為使護照防偽功能再升級，25日起民眾可至領務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處，或各駐外館處申辦第二代晶片護照，護照規費不調升。

外交部指出，第二代晶片護照參採國際先進的護照防偽技術，包括增加持照人第3影像、防偽膠膜採用「金屬化表面凸起」，以及全面更新護照內頁圖案等，並納入台灣各縣市特色景點地標及風土民情等主題。1061226

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