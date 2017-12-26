人民幣年末升值加快 1個月Shibor連20日上漲

上海銀行間隔夜拆借利率 (Shibor) 周二依舊漲多跌少，1 個月 Shibor 升至 2.8920% ，已經是連 20 個交易日上漲，創 2015 年 4 月 2 日以來新高。3 個月及 6 個月利率小幅下跌，至 4.9090% 及 4.8839%，3 個月 Shibor 結束最近的連 9 日上漲。

shibor 漲多跌少

與資金需求相呼應，人民幣兌美元中間價 26 日升 267 點，報 65416，寫 9 月 13 日以來新高，主要反映的是昨天在岸的人民幣匯率拉升。人民幣在岸價昨升破 6.55 及 6.54 關卡，最高衝至 6.5387 元，收 6.5404 元，較前收盤價升值 283 點。

接近年底，人民幣近一周兌美元升值快速，自 19 日之後，在 5 個交易日中升值 766 點，幅度多達 1.17%，也使得今年兌美元的升值已超過 6%。