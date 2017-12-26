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人民幣年末升值加快 1個月Shibor連20日上漲

鉅亨網2017/12/26 12:22
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上海銀行間隔夜拆借利率 (Shibor) 周二依舊漲多跌少，1 個月 Shibor 升至 2.8920% ，已經是連 20 個交易日上漲，創 2015 年 4 月 2 日以來新高。3 個月及 6 個月利率小幅下跌，至 4.9090% 及 4.8839%，3 個月 Shibor 結束最近的連 9 日上漲。

shibor漲多跌少
shibor 漲多跌少

與資金需求相呼應，人民幣兌美元中間價 26 日升 267 點，報 65416，寫 9 月 13 日以來新高，主要反映的是昨天在岸的人民幣匯率拉升。人民幣在岸價昨升破 6.55 及 6.54 關卡，最高衝至 6.5387 元，收 6.5404 元，較前收盤價升值 283 點。

接近年底，人民幣近一周兌美元升值快速，自 19 日之後，在 5 個交易日中升值 766 點，幅度多達 1.17%，也使得今年兌美元的升值已超過 6%。

市場人士認為，美國升息及稅改的利多，並未推動美元指數走高，人民幣在接近年底的匯率，也未像前幾年貶值。市場預期匯率政策調整，結匯意願增強，進一步推動人民幣匯率走高。

中共中央經濟工作會議上周閉幕，強調將保持人民幣匯率基本穩定，與去年相比，則去除了「增強匯率彈性」的說法。分析人士認為，這表明匯率維穩政策不會輕易改變，明年強化監管不會明顯放鬆。

不過人民幣匯率在連日走高之後，今早盤卻快速走低，上午 11:10，人民幣兌美元於 6.5560 附近，較前日夜盤收盤下跌約 150 點。

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