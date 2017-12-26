106年國防報告書 首度列入台美軍售流程

國防部每2年公布一次國防報告書，國防部在今天舉行的例行記者會中公布報告書。報告以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，首度放入台美軍售流程示意圖。國防部官員表示，列入台美軍售項目和程序是增加透明度，未來談到軍售流程，以106年國防報告書為準。

在第八章夥伴關係裡，首度列出台美軍售流程示意圖，在美方部分的流程是審查、回復報價資料、進行知會國會程序、國防安全合作局網站公告、回復發價書；台灣部分的流程是依作戰需求擬定所需武器、送交報價需求信函、完成整體獲得規劃書、送交發價書需求信函、簽署發價書。

報告書中提到，台美雙方以台灣關係法作為雙邊關係的準據，美國持續供售台灣所需的防禦性武器，並建立全方位軍事交流管道；部隊層級交流協訓、觀摩操演、整體戰力評估、高階會談雙邊互動等，在質量上均有實質進展，象徵美國對台灣具體的支持與安全承諾。

國防部戰規司建軍規劃處處長萬文卓少將表示，國防報告書的目的是增加透明度，特別列入軍售項目和程序，是希望獲得國人支持，相關資訊在美國安和局網站上也都查得到。

戰規司司長吳寶琨表示，很多立委和媒體詢問台美軍售流程，但大家不是很清楚了解，因此他認為可以在報告書中完整說明，以後談到軍售要怎麼做，看106年國防報告書就可以了，「大家以後對軍售這個事情，統一的流程說法，以這本報告書為準。」1061226