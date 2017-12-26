三峽非法繁殖犬開放認養 需抽籤面試

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市日前查獲三峽非法繁殖場的各種品種犬，在動保團體關注下，動保處將於明年1月3日、4日在板橋動物之家舉辦2場認養會，規劃需經抽籤面試等程序來決定認養人。

新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉表示，11月於三峽破獲一場非法繁殖場，扣除經公益認養、飼主領回後，現仍有46隻品種犬待認養。

他表示，由於此批犬隻深獲大眾關注，特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作於107年1月3日、4日舉辦2場認養會，申請人不限定新北市民，歡迎認養。