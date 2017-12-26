三峽非法繁殖犬開放認養 需抽籤面試

（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市日前查獲三峽非法繁殖場的各種品種犬，在動保團體關注下，動保處將於明年1月3日、4日在板橋動物之家舉辦2場認養會，規劃需經抽籤面試等程序來決定認養人。
新北市政府動物保護防疫處長陳淵泉表示，11月於三峽破獲一場非法繁殖場，扣除經公益認養、飼主領回後，現仍有46隻品種犬待認養。
他表示，由於此批犬隻深獲大眾關注，特別與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作於107年1月3日、4日舉辦2場認養會，申請人不限定新北市民，歡迎認養。
他表示，新北市動保處將於認養會當天上午9時起發放號碼牌，一個人限申請認養一隻狗，每隻狗的申請人最多3人面試，超過則抽籤決定取3人參加面試，並選出最適合的人選做為認養人。
他指出，為了幫動物找到最合適的家庭，認養民眾經現場填寫申請書後，由動保處確認認養人是否有違反動物保護法後，再由TSPCA從申請書中評估，經面談選出最合適之領養者。
陳淵泉提醒要認養的民眾應注意認養資訊、認養規則及務必攜帶的文件。申請人都必須進行面試及同意之後的家訪。
動保處統計，送養品種有柴犬、貴賓、吉娃娃、臘腸、瑪爾濟斯、約克夏、西高地、英國鬥牛犬、法國鬥牛犬、獒犬、狼犬、拳獅犬及傑克羅素犬等，現已完成健康檢查、疫苗注射、驅蟲，成犬也完成絕育。1061226