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NBA／東部頂級控衛之爭　聖誕大戰牆哥略勝厄文

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/26 12:39
▲John Wall（圖／美聯社／達志影像）
▲John Wall（圖／美聯社／達志影像）

東部兩大頂級控衛今(26)日在聖誕大戰中同場對決，巫師一哥John Wall2114助攻，更勝塞爾提克當家球星Kyrie Irving205助攻，巫師最終也以111:103贏球，一報上季後賽大戰7場後被淘汰的血恨。

兩隊本季首度對決，此役直到決勝節都還有變數，領先前三節的巫師在第四節被逆轉，比賽剩下5分鐘Wall即時送出幾次關鍵助攻，Kelly Oubre Jr.投進三分球要回領先， 探花後衛Bradley Beal也做出貢獻連拿5分拉開差距。

巫師今天多點開花，6人得分上雙，Beal攻下全場最高258籃板，Wall繳出「雙十」2114助攻， Otto Porter Jr.攻得20分。飆進關鍵三分球的Oubre Jr.貢獻16分。

塞爾提克本季新科探花Jayson TatumIrving同樣拿下全隊最高20分，外帶3籃板及4籃板。Terry Rozier貢獻16分居次，當家前鋒Al Horford繳出127籃板。

塞爾提克近期43敗，今天輸球後2710敗，勝率730讓出東區龍頭，排在第二，躍升第一的暴龍勝率742，但較綠衫軍少賽6場，所以綠衫軍還是有機會重新要回寶座。

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