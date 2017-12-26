NBA／東部頂級控衛之爭　聖誕大戰牆哥略勝厄文

東部兩大頂級控衛今(26)日在聖誕大戰中同場對決，巫師一哥John Wall繳21分14助攻，更勝塞爾提克當家球星Kyrie Irving的20分5助攻，巫師最終也以111:103贏球，一報上季後賽大戰7場後被淘汰的血恨。

兩隊本季首度對決，此役直到決勝節都還有變數，領先前三節的巫師在第四節被逆轉，比賽剩下5分鐘Wall即時送出幾次關鍵助攻，Kelly Oubre Jr.投進三分球要回領先， 探花後衛Bradley Beal也做出貢獻連拿5分拉開差距。

巫師今天多點開花，6人得分上雙，Beal攻下全場最高25分8籃板，Wall繳出「雙十」21分14助攻， Otto Porter Jr.攻得20分。飆進關鍵三分球的Oubre Jr.貢獻16分。

塞爾提克本季新科探花Jayson Tatum和Irving同樣拿下全隊最高20分，外帶3籃板及4籃板。Terry Rozier貢獻16分居次，當家前鋒Al Horford繳出12分7籃板。

塞爾提克近期4戰3敗，今天輸球後27勝10敗，勝率7成30讓出東區龍頭，排在第二，躍升第一的暴龍勝率7成42，但較綠衫軍少賽6場，所以綠衫軍還是有機會重新要回寶座。