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〈2018投資雷達〉貝萊德李紹莉：2018年新興市

鉅亨網2017/12/26 12:34
鉅亨網 / NOWnews
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貝萊德董事李紹莉於信報財經撰文指出，2017 年轉眼將逝，回顧過去一年，風險資產如股票、債券及衍生金融產品等市場氣勢如虹，均為投資者帶來理想回報。踏入 2018 年，雖然美國利率正常化進程持續，歐洲亦部署縮減量化寬鬆規模，但貝萊德相信風險資產仍機會處處，其中新興市場有望繼續成為焦點。

隨着美國及歐洲等多國央行已經展開或計劃逐步落實「收水」，意味 2008 年金融海嘯對環球經濟所帶來的衝擊已漸漸遠去。在多國量寬及利率低企的支持下，全球經濟正漸漸復甦，經濟及通膨重拾動力，而這個趨勢將於 2018 年持續，增長程度更可能較市場預期為佳。以上因素將有助風險資產表現，尤其是處於擴張階段的股市及新興市場，均值得多加注意。

成熟市場經濟穩步復甦

據貝萊德增長 GPS 指標顯示，七大工業國（G7）的國內生產總值（GDP）正處於增長階段，而且表現較市場展望更好。儘管增速或較之前有所減慢，惟穩步增長意味市場波幅下降，為風險資產提供更穩健的升值空間，也為擔心短期調整的投資者打下對後市的強心針。

7大工業國GDP增長預測。(圖取材自信報財經新聞網站)
7 大工業國 GDP 增長預測。(圖取材自信報財經新聞網站)

目前市場對 2018 年環球經濟展望樂觀，在經濟轉佳的宏觀環境下，新興市場正受惠於貿易活動增加，加上商品價格上漲，即使中國經濟增速放緩也不一定會帶來重大打擊。

美國減稅利好新興市場

事實上，美國減稅所帶來的利好因素將有望成為新興市場的催化劑；歐洲經濟增長步伐漸上軌道，近年量寬措施對經濟的提振將於未來數年在不同領域逐步浮現；配合美國聯儲局循序漸進的加息步伐，以及其他主要央行持續的量寬措施，都為新興市場經濟發展提供良好支持。

貝萊德認為，在溫和通膨及低息環境持續下，上述經濟擴張趨勢有望持續，為風險資產市場提供有利環境，雖然資產升勢未必能夠媲美 2017 年的顯著增長，但在市場提升對企業盈利預測的情況下，相信股市估值可維持於較高水平，並較債券市場更加吸引。

美股以外市場更顯吸引

相對而言，美股目前估值已偏高，令其他股市更顯吸引力，其中公司盈利提升及估值較低將推動新興市場升勢；至於已發展市場方面，則可留意科技及金融板塊，尤其後者將受惠於美國放寬對金融業的監管。

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