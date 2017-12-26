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中央社

抗議特赦藤森 秘魯首都群眾示威

中央社2017/12/26 12:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社秘魯首都利馬25日綜合外電報導）數百名秘魯民眾今天湧向利馬市中心街頭，持續第2天抗議政府對前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）特赦，並且要求總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）下台。

路透社報導，以健康惡化為由特赦藤森的庫辛斯基，在耶誕夜宣布相關決定後仍未出面發表談話。他宣布特赦藤森3天之前，國會內部分忠於藤森的議員，才在一場結果相當接近的投票裡救了庫辛斯基，讓他免遭彈劾。

示威群眾揮舞秘魯國旗，並舉著1990-2000年間遭藤森右翼政府血腥平定叛亂的受害者黑白照，高喊「叛徒」、「撤銷特赦」。

警方發射催淚瓦斯以驅散群眾，當遊行朝市中心前進時，示威群眾與著鎮暴裝的警察發生衝突。

到目前為止，已有3名執政黨國會議員宣布退黨，對特赦表達抗議，庫辛斯基的執政黨在秘魯國會裡僅控制1/5的席位；一名政府消息人士也透露，人權部副部長也已請辭。

特赦藤森使庫辛斯基的中間偏右政府再陷新的政治危機，不到一週前，庫辛斯基才驚險躲過國會對他涉貪醜聞的彈劾。

法新社則報導有數千秘魯群眾今天在利馬發動遊行，抗議對重病的前總統藤森謙也特赦；藤森因侵犯人權遭判刑25年。

庫辛斯基表示，他決定准予特赦是基於醫療評估，因藤森的絕症已惡化，繼續待在獄中「對他生命將有嚴重風險」。但特赦之前，藤森之子21日才在國會裡擋下對庫辛斯基涉貪的彈劾，激起外界猜測特赦只是政治回報。（譯者：中央社陳亦偉）1061226

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