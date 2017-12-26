A股現20年罕見怪像：散戶虧慘 機構卻賺翻

據央視財經報導，上週五 (22 日) 的 A 股交易資料顯示，滬深兩市去除 12 月上市的 16 檔新股和停牌的 213 家公司，總計有 3230 家公司日成交額低於 1000 萬元 (人民幣，下同) 的公司，有 420 家，其中有 63 家公司的成交額，甚至低於了 500 萬元，成交非常低迷，可以說已經被市場邊緣化。

臨近年底，A 股大盤藍籌大漲，小市值股票大跌，很多機構賺得盆滿缽滿，多數小投資者虧得一塌糊塗，這種結構性行情導致的投資收益兩極分化，在 A 股的 20 多年歷史上，應該還是首次。

這 420 家公司，市值低於 50 億元的公司有 347 家，占比達到 82.6%，低於 30 億元的公司有 183 家，占比 43.6%，其中有 24 家公司市值低於 20 億元。

從動態本益比來看，虧損的公司總計 65 家，占比 15%，本益比高於 40 倍的公司有 216 家，占比 51.4%。

從今年的漲跌幅來看，420 家公司中，除了去年 12 月以來上市的 46 家公司，只有 4 家公司上漲，幾乎全部下跌，其中下跌超過 50% 的有 47 家，占比 11.2%，下跌超過 30% 的有 253 家，占比高達 60.2%。

換言之，公司市值越小，成交額越低，業績越差，市場表現就越差，上週五這一天的成交資料，其實就是今年整個 A 股市場的寫照，目前來看，小市值公司、績差股被邊緣化的趨勢不僅沒有趨緩，甚至還在加劇。

基本上，這些邊緣化個股的持有者都是中小投資者，因為他們的選股思路，基本都是炒小盤，炒績差、炒重組。於是很多人今年大幅虧損，導致成交低迷。

但從海外成熟市場來看，7 成以上的成交量是由機構投資者完成。在 A 股，卻有 8-9 成的成交量是由散戶來完成，從這個對比來看，A 股市場要走向成熟，去散戶化必不可少，香港市場上，很多公司的股價跌得只剩下幾分錢，甚至 1 分錢，多少年之後，A 股也極有可能會是這樣，投資者要事先做好準備。

投資人普遍也認為這是必經之路。從發達市場的趨勢看，A 股可能會出現機構主導、散戶退出的局面，這實際上也是一種健康良性的發展路徑。