年底結帳行啟動 小心這7檔投信鎖碼股、10檔投信連

台股今 (26) 日最深重挫百點，但是新台幣仍在升值，並非股匯同挫，時序接近年底封關，尤其今 (2017) 年萬點行情已約半年，投信結帳行情起跑，投資應關注投信鎖碼股，並避開投信連賣標的，以免接到投信的倒貨。

台股今年創下史上最長萬點行情紀錄，在資金行情簇擁下，不少集團股從 10 月就緩步上漲，啟動年底作帳行情，但「作帳」和「結帳」常常只是一線之隔，尤其時序進入年底，投資人要慎防沒追上作帳行情，反被結帳賣壓套牢。

台股指數今天盤中大跌超過 110 點，一次摜破 5 日均線 10498 點、10 日均線 10496 點及月線 10506 點支撐，外界視為結帳賣壓襲來。