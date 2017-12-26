日擬改出雲號為航艦 陸專家：暗渡陳倉

中共官媒環球時報總編輯胡錫進25日在個人微博以影片分析，出雲號標準排水量達1萬9500噸，可搭載14架直升機，甲板為完整貫通式。「其實它就是輕型航母，只是日本人很賊，故意管它叫護衛艦，連驅逐艦都不叫。」

（中央社記者尹俊傑北京26日電）日本擬將直升機護衛艦「出雲號」改造為航空母艦，中國大陸軍事專家形容這是「暗渡陳倉」，目標針對中國。北京為此必須加快海軍建設，儘快擁有4、5艘航艦。

他說，這是因日本和平憲法規定不許擁有攻擊型航空母艦。如今，日本拿出雲號這類「準航母」冒充護衛艦，還把擦邊球打成弧旋球，要將艦上直升機換成F-35B固定翼先進戰機，「這差不多是徹底撕下了日本不准擁有航母的面具」。

若F-35B登上出雲號，日本將成為亞洲首個擁有搭載新一代匿蹤戰機航空母艦的國家。胡錫進主張，中國、俄羅斯等國應向日本施加外交壓力，還應動員南韓也向日本施壓。

此外，胡錫進認為中國也應加快自身海軍建設。「因為這是我們能控制的，而日本怎麼做，我們把控不了。中國要儘快實現有4、5艘航母的格局。」

新浪軍事今天則刊登中國大陸軍事評論家陳光文的文章指出，出雲級護衛艦發展之初，外界就猜測日本有試驗發展現代航艦技術、保留升級為航艦潛力的目的。現在公開要改造為搭載F-35B的真正航艦，「日本終於做到了暗渡陳倉」。

文章說，日本此舉明顯針對中國，但日本如果正式擁有航空母艦，一定會遭周邊國家堅決反對。「這必將是亞太地區新的不安全之源，對此絕不能姑息。」1061226