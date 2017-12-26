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中央社

傳陸殲-10戰機測試使用矢量引擎

中央社2017/12/26 12:41
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張謙香港26日電）據報導，中國大陸殲-10B戰機昨天測試使用了矢量發動機，發動機的噴口可上下左右偏轉10度。

新浪網今天在報導中指出，網民張貼的照片顯示，裝有大陸國產矢量推進版太行發動機的殲-10B，昨天下午在成飛（成都飛機工業集團）完成首飛。

報導表示，這架裝有矢量推進版太行發動機的殲-10B，前不久才曝光。

太行發動機為大陸自行研製的戰機發動機，型號為WS-10（渦扇-10），外傳已有A型和B型。

新浪網在報導中表示，目前有關這台發動機的消息不多，但應該是採用了此前曝光過的軸對稱矢量推進噴管，可以在上下和左右方向偏轉10度左右。

據報導，這一技術類似俄羅斯蘇-35戰機所採用的117S發動機，以及美國F-22戰機使用的F119採用的二元噴口。

報導指出，具備矢量推進技術的太行發動機裝在殲-10B上測試，很可能為以後在殲-20上實際使用提供可貴的資料和經驗。

而推力向量技術的掌握，更可新全新的大陸國產渦扇-15（峨眉）發動機利用這兩項關鍵技術，少走彎路。

簡單而言，所謂的矢量推進技術，是指發動機的噴口可以上下或左右偏轉，令戰機更具機動性。

目前全球只有美國和俄羅斯擁有這種技術，但兩者的噴口形狀不同，美國是方型，俄羅斯為圓形。1061226

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