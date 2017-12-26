年關手頭緊　向銀行借錢有撇步　善用隨借隨還、利率遞減

根據金融聯合徵信中心「新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料」顯示，民眾每年新增使用信用貸款的高峰期約落在每年5月至7月及 11 月至 12 月，可看出每年「開學季」及「過年前」是國人最常發生短期資金需求的時期。

根據金融聯合徵信中心統計，民眾每年新增信貸高峰期約落在5月至7月及 11 月至 12 月，而且近5年第4季平均每人新增信貸金額均較前一季成長，顯示此時歲末年終也是民眾最常發生短期資金需求的時期。因應此資金需求，近期銀行、壽險業也推出信貸專案，主打「免綁約隨借隨還」或「利率遞減」等，讓民眾年關資金周轉更方便。

此外，根據統計，今（2017）年前 10 月新增信貸加權平均利率 5.92%，維持近年低檔水位，而近5年第4季平均每人新增信貸金額均較前一季成長，2012 年至 2016 年第4季平均每人新增信貸金額較前一季各成長 7.6%、6.5%、4.8%、2.1% 及 5.7%。

也因為看好年節前資金需求，銀行及壽險業也都祭出信貸專案，像銀行就主打「免綁約隨借隨還」或「利率遞減」等。以永豐銀行為例，個人信貸免綁約可隨借隨還，年利率 2.45% 起，最高金額 300 萬元，最長還款年限為5年，期間內可依資金運用需求自由分配還款金額，協助資金運用。

此外，凱基銀行、玉山銀行及新光銀行也有信貸專案，凱基銀行利率採3段、5段遞減，貸款利率依該行指數型利率加 2.42% 起，利率優惠依專案別採固定降幅 0.2% 至 1%，並主動通知，最高可貸 500 萬元，最長期限7年。

玉山銀行信貸則是前6個月利率 1.88% 起，最高可貸 300 萬元；新光銀行則是貸款專員到府收件 ，貸款利率 1.68% 起，最高可貸 300 萬元。

富邦人壽則建議年末有資金需求的民眾，也可善用手頭上的保單來辦理保單借款，不僅手續簡便且撥款快速，像是使用網路或手機 APP 方式申請，最快上午申請下午即可入帳，借款利率最低 2.25% 起。