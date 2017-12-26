義守大學遴選新校長 陳振遠接任

（中央社記者許秩維台北26日電）義守大學今天表示，現任校長蕭介夫明年1月底任滿，經遴選和教育部核定，將由現任高雄第一科技大學校長陳振遠接任新校長，明年2月1日正式上任。

義守大學今天發布新聞稿表示，現任校長蕭介夫將於明年1月底任滿卸任，新校長陳振遠將於明年2月1日就任；陳振遠自2010年5月接任高雄第一科大校長，辦學績效卓著，提升第一科大的國際知名度及整體競爭力，去年更獲教育部指定為「智慧商務跨領域人才培育計畫」總召集學校，以及「教育部大學創新自造教育基地」。

陳振遠為美國德州大學達拉斯分校財務博士，專長為創業投資、企業併購、投資銀行等領域，學術表現傑出，曾獲中華民國科技管理學會院士、李國鼎管理獎章等殊榮，同時身兼行政院技職教育審議會委員、高等教育國際合作基金會董事等職務，熟稔教育方針及政策實踐。