NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈學童心願再加碼　竹東主席贈文具組切仔麵攤變身充滿書香的漂書車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

義守大學遴選新校長 陳振遠接任

中央社2017/12/26 12:39
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北26日電）義守大學今天表示，現任校長蕭介夫明年1月底任滿，經遴選和教育部核定，將由現任高雄第一科技大學校長陳振遠接任新校長，明年2月1日正式上任。

義守大學今天發布新聞稿表示，現任校長蕭介夫將於明年1月底任滿卸任，新校長陳振遠將於明年2月1日就任；陳振遠自2010年5月接任高雄第一科大校長，辦學績效卓著，提升第一科大的國際知名度及整體競爭力，去年更獲教育部指定為「智慧商務跨領域人才培育計畫」總召集學校，以及「教育部大學創新自造教育基地」。

陳振遠為美國德州大學達拉斯分校財務博士，專長為創業投資、企業併購、投資銀行等領域，學術表現傑出，曾獲中華民國科技管理學會院士、李國鼎管理獎章等殊榮，同時身兼行政院技職教育審議會委員、高等教育國際合作基金會董事等職務，熟稔教育方針及政策實踐。

義守大學表示，義大近年來積極鼓勵師生創新創業，今年更整合9大學院，成立跨院系的「創新學院」，並藉由競賽激勵創新創業風氣，新校長陳振遠過去率先推動第一科大轉型為創業型大學，建構校園「創新創業生態系統」，未來可預見陳振遠將致力於提升創新與創業教育能量，帶領義大開創新局，培育更多創新創業人才。1061226

鴻海拉回近今年起漲點 兩原...iPhone今年新不如舊 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan