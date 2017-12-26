電玩失調恐成病 WHO擬納入疾病編碼

如此一來，連續打12小時電動玩具不只造成家人與朋友的困擾，現在也可能是法定的心理健康問題。

美國「富比世」（Forbes）網站報導，世界衛生組織預計在2018年發表的第11版國際疾病分類編碼（International Classification of Diseases）草案，將「電玩失調」納入危害心理健康的疾病。

（中央社紐約25日綜合外電報導）史上頭一遭，過度沈迷電動玩具將成為世界公認的法定健康問題。美國媒體報導，世界衛生組織（WHO）最新版本的疾病分類編碼，打算納入「電玩失調」（Gaming disorder）一詞。

富比世借用電玩圈的用詞報導「電玩失調」，指出「這不是另一款新遊戲的名稱，也不是指你PlayStation搖桿的開始鍵壞掉，或是遊戲畫面中你操控角色搞得一團糟、裝備掉滿地，或是你被微波的墨西哥捲餅給包圍。」

根據世界衛生組織網站上，第11版國際疾病分類編碼（ICD-11）草案的描述，「電玩失調」是指持續或反覆的電玩行為模式，包括線上或離線遊戲。

草案指出，「電玩失調」的三大主要症狀，一是對於以下控制能力受損，包括次數、頻率、強度、持續時間、結束時間與前後等；二是對於電玩優先的程度大於人生志趣或日常生活增加；三是就算發生負面後果，仍然持續或狂玩。

ICD-11草案指出，這種行為模式的嚴重程度，足以導致個人、家庭、社會、教育與職業或其他重要職能的重大損害。

「電玩失調」一旦列入ICD-11，就成為正式的健康問題，作為醫生診斷、其他醫護人員與保險公司使用。有些人可能拿它當作歸類族群的標記。

不過富比世補充，這並不意味愛打電玩就是心理健康出狀況，許多電玩愛好者很懂節制，一切就看玩家打電玩的時間、頻率多常、每次多久、在什麼時間地點玩。

報導提及電玩的好處作為反例，日內瓦大學教授巴維拉（Daphne Bavelier）指出，適度電玩遊戲不失為安全方式，能夠強化手眼協調、培養解決問題的能力、釋放壓力、建立友誼或是讓幻想世界成真。（譯者：中央社林宏翰）1061226