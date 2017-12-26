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中央社

新黨將成立服務委員會 與中共台辦部門對接

中央社2017/12/26 12:48
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北26日電）新黨主席郁慕明今天說，新黨將成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦的相關部門對接，及時服務兩岸同胞；模式將透過聯絡人建立服務機制，形成對台商、台生、台胞的服務網。

新黨上午在黨部召開記者會，郁慕明在會中介紹新黨本月赴中國大陸進行創新之旅的成果。他說，11日新黨代表團在北京與中共中央台辦會談，並會見大陸全國政協主席俞正聲，就如何開創兩岸新局面，進行懇切交談。透過此次的創新之旅，新黨也與大陸方面達成共識，並決定未來的規畫。

郁慕明表示，為因應總統蔡英文上台執政後，兩岸官方協商停擺，但民間必須持續交流，新黨會盡力量，為兩岸交流中在大陸的台商、台胞、台生，以及在台灣的陸生、陸配等排憂解難，處理生活中遭遇的問題。

郁慕明宣布，新黨會成立「新黨服務委員會」，及時服務兩岸同胞，先就台商、台生、台胞在大陸遭遇的問題優先處理，並協助在台灣的陸配、陸生解決各種疑難。

郁慕明表示，新黨在大陸的服務模式，將透過聯絡人建立服務機制，形成新黨在大陸對台商、台生、台灣的服務網。

此外，現場媒體詢問有關新黨的資金問題，郁慕明表示，執政者有的是權力去查，新黨都是公開的；至於有人說什麼新黨用新台幣500萬元去成立類軍事組織，這不要說笑話了，現場誰拿500萬去搞個組織看看，「500萬台幣帶年輕人都不夠」。他也說，問心無愧，所有該做的事，坦蕩蕩的繼續向前走。1061226

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