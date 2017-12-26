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中央社

昆山緊急停產令 台商反映無緩衝影響大

中央社2017/12/26 12:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海26日電）中國大陸昆山官方要求吳淞江部分流域工業企業全面停產半個月，有台商表示，這種對企業沒有緩衝的做法，衝擊太大，但大陸重視環保高於GDP成長則是必須面對的現況。

有台商表示，這項長達半個月、涉及270家工廠的停產令衝擊太大，會暫緩執行，但還需等待官方正式發布。被點名受到波及的南寶樹脂（中國）董事長孫德聰則明確表示，南寶未受影響。

昆山台灣同胞投資企業協會（台協）輔導會長李寬信告訴中央社記者，一、兩個月前他和當地政府開會時曾經表達，累積了20、30年的汙染問題無法短期內解決，如果經常要用停工的「緊急斷面處理」，企業根本沒有緩衝。

他說，大陸政府當前的政策很清楚，就是重視自然生態，國內生產毛額（GDP）排後，今年對於汙染排放的要求更加明確。

李寬信說，昆山有100多條江河需要整治，個別企業排放不達標，可以要求停工或給予懲罰；但是整個區域的停工對企業就不合理，270家工廠不見得平常汙染排放不達標。

他坦言，環保問題大家都有責任，企業本身要務實考慮，要釐清哪些產品不能再做，地方政府也不會再為了發展而包容汙染，這是需要嚴肅面對的長期問題，他希望大陸政府對過渡期的處理可以更明確、讓企業有緩衝。

昆山台協會長宗緒惠表示，當地台商這兩天很關心此消息。他說，大陸政府重視環保的大方向很清楚，但不同的地方領導會有不同作法。美國、日本企業發展也都走過汙染整治的路，他相信企業和政府雙方溝通、共同努力，可以解決這個問題。

這次下令企業停工的消息引發兩岸關注，台灣的企業團體也紛紛致電昆山詢問。據了解，昆山官方目前為止對此事很低調。

有些台商私下表示，這次的停產令就算之後會暫緩，對企業的衝擊仍大，也會讓有意到昆山或中國大陸投資的台商卻步。

上海澎湃新聞報導，江蘇省蘇州市昆山開發區環監科工作人員25日證實已下發「關於對吳淞江趙屯（石浦）等3個斷面所屬流域工業企業實施全面停產的緊急通知」，敦促企業停產，通知上附有270家企業名單。

通知說，為確保昆山市國省考斷面達到國家下達的2018年度考核要求，決定對吳淞江趙屯等3個斷面所屬流域工業企業自今年12月25日起至2018年1月10日期間實施全面停產。到期視水質情況，決定是否延期。

但昆山高新區安全生產監督管理和環境保護局副局長周國華表示，工廠並非全面停產，只是要求產生廢水的工序減少排放。1061226

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