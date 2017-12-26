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謝金河：「海康威視」已讓台灣安控產業滅頂

鉅亨網2017/12/26 12:57
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從公共安全至一搬店面、工廠倉庫的保全監控，監視錄影相關系統設備其實在近年來是成長快速，過去台股相關的安控概念股，外資法人也是相當樂於追捧。

而展望未來，市場普遍看好全球安控產業如影像攝影機、車輛安全、保全監控等，能廣泛應用在物聯網科技之上，雖然整體產業看俏，但恐怕不是每間安控企業皆家家受惠，其實產業之內的各間企業巨頭，早已是廝殺的翻雲覆雨，其中又以陸廠「海康威視」的快速崛起，令安控行業出現了重新洗牌。

財信傳媒董事長謝金河週二 (26 日) 發文表示，安全監控產業原來是台灣小而美的利基型產業，例如，競爭力最強的晶睿股價一度大漲到 215 元，陞泰更是漲到 318 元，奇偶也到 314 元，彩富也漲到 89.3 元，皆曾經是市場上的熱門飆股，但在陸廠海康威視崛起後，現在這些飆股因為失去競爭力，股價也被打回原形。

謝金河指出，陞泰跌至 20 元，奇偶幾乎剩下十分之一，只有 34.75 元，晶睿被台達電併購，這個一度是台灣最有活力的產業，如今變成慘業。

海康威視目前市值約 3636 億人民幣，今年前三季營收為 277.3 億人民幣，淨利為 61.53 億人民幣，在目前全球安全監控行業中，海康已成為首屈一指的龍頭。

淺橘：海康威視營收　深橘：海康威視淨利　圖片來源：日經中文網
淺橘：海康威視營收　深橘：海康威視淨利　圖片來源：日經中文網

《日經新聞》報導，海康除了在中國市場佔據優勢以外，另一方面，隨著世界各國反恐措施強化帶來的需求擴大，海康在歐美市場的份額也是名列前茅，2017 年海康相繼與英特爾和德商思愛普 (SAP) 等展開合作，開始拓展通過機器人和無人機監控的新領域開發。

海康威視在世界 33 個國家和地區已建立了銷售據點，在美國費城和韓國首爾等地也啟動了城市監控攝影系統，此外，海康也向義大利米蘭國際機場和巴西世界盃足球賽會場供貨，據陸媒報導，海康在歐洲市場市佔率已躍居第一位，在美國市場居第二位。

全球安全監控攝影機市佔率　圖片來源：日經中文網
全球安全監控攝影機市佔率　圖片來源：日經中文網

財信傳媒董事長謝金河表示，過去像安控產業這種小而美的利基型產業，原本是台灣拿手的強項，但是如今一間 2001 年才成立的海康威視，就讓台灣整個安控產業幾乎㓕頂。

環顧台股，今年台灣原本拿手的工業電腦，今年股價跌多漲少，研華、振樺電、艾訊、凌華等股價都跌破年缐，謝金河表示，看起來背後的陸廠追兵也快來了。

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