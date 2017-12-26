謝金河：「海康威視」已讓台灣安控產業滅頂

從公共安全至一搬店面、工廠倉庫的保全監控，監視錄影相關系統設備其實在近年來是成長快速，過去台股相關的安控概念股，外資法人也是相當樂於追捧。

而展望未來，市場普遍看好全球安控產業如影像攝影機、車輛安全、保全監控等，能廣泛應用在物聯網科技之上，雖然整體產業看俏，但恐怕不是每間安控企業皆家家受惠，其實產業之內的各間企業巨頭，早已是廝殺的翻雲覆雨，其中又以陸廠「海康威視」的快速崛起，令安控行業出現了重新洗牌。

財信傳媒董事長謝金河週二 (26 日) 發文表示，安全監控產業原來是台灣小而美的利基型產業，例如，競爭力最強的晶睿股價一度大漲到 215 元，陞泰更是漲到 318 元，奇偶也到 314 元，彩富也漲到 89.3 元，皆曾經是市場上的熱門飆股，但在陸廠海康威視崛起後，現在這些飆股因為失去競爭力，股價也被打回原形。