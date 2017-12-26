嘉義最老鄉鎮暖暖食堂開飯　楊貴媚、張花冠齊下廚送暖

中華聖母基金會表示，六腳「暖暖食堂」一次可供餐百餘份，提供附近低社交之獨老、兩老相依等，年齡達65歲以上長輩，以及經評估需扶助之身障或急難家庭，還有中低收、低收及經濟困難者，均免費用餐，一般戶僅酌收25元，為擴增對老人家的服務，六腳活力站預計107年8月在活動中心1樓成立日間照顧中心，屆時參與長輩們，均為供餐服務的對象。

嘉義縣六腳鄉老年人口比率最高，平均4人就有一名65歲以上的老人，中華聖母基金會在統一超商「把愛找回來」零錢捐公益募款活動支持下，繼鹿草食堂、民雄暖暖食堂，今（26）日如願在全縣人口老化最嚴重的六腳鄉成立「暖暖食堂」。供餐首日國際影后楊貴媚與縣長張花冠一起下廚炒菜，並與天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女，一同呼籲關懷身邊的長輩，並一同幫老人家添飯夾菜溫馨話家常。



▲六腳鄉成立「暖暖食堂」供餐首日國際影后楊貴媚與縣長張花冠一起下廚炒菜。（圖／記者任禮清攝，2017.12.26）

12月初剛榮獲新加坡「2017年亞洲電視大獎」最佳女配角大獎的影星楊貴媚，近年來在戲劇表現頻頻挑戰生命和長照議題的腳色，也因家裡有中風的母親需要照顧體認「珍惜當下」的重要，這次以中華聖母基金會愛心大使的身份，與縣長張花冠一同下廚切菜、炒菜，烹煮健康素食的「筊白筍炒三絲」，拋磚引玉呼籲大家友善關懷身邊的孤老長輩，在外打拚的遊子，也能多點時間返鄉陪伴父母。

張花冠縣長表示，嘉義縣老人照顧的擔子很沈重，但多一位健康的長輩，就能減少醫療與社會成本的負擔，是縣府持續努力的目標，她感謝中華聖母基金會承辦長青活力站，開辦日間照顧中心，及陸續成立暖暖食堂等，延緩長輩的退化速度，與縣府一起照顧老勢大，並祝福在場長輩「健康呷百二」。



▲兩人合手烹煮健康素食的「筊白筍炒三絲」。（圖／記者任禮清攝，2017.12.26）

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女說，鼓勵長者走出家門與人互動，健康飲食，是暖暖食堂的共餐理念，包括105年最先成立的鹿草「暖暖食堂」，目前計有三處食堂據點，今年更首次與7-ELEVEN合作，募得款項一部份作為食堂改建、添購設施設備及後續營運經費，對於在地服務的能量有很大的幫助，同時也感謝嘉義縣政府和六腳鄉公所無償提供食堂場地，助長輩溫飽。

六腳活力站開站元老的96歲黃龔招阿嬤，7名子女都在外地打拚，另一半過世10多年，活力站是她老年生活不曾間斷的精神食糧，即使患有高血壓和重聽，坐著電動代步車、柱著拐杖行走也要參與活力站活動，阿嬤對於食堂供餐照顧老弱，自己平常日每天都能來用餐，她開心地說「真讚，真好」。

今日現場由社工陪伴長輩量測血壓、做運動，隨後影星楊貴媚並與嘉義縣縣長張花冠、六腳鄉鄉長陳川崎及陳美惠董事長等人，共同為長輩添飯菜話家常，場面熱鬧溫馨。