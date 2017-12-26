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中國網遊今年收入料達2011億元人民幣 年增23%

鉅亨網2017/12/26 13:06
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據中國國家文化部市場司網絡文化處處長韓險峰在「2017 中國網絡文化產業年會遊戲論壇」上透露，2017 年中國網絡遊戲全年收入預計將達 2011 億元 (人民幣，下同)，比上年增長約 23%，國產遊戲的海外收入預計也將達到 76.1 億美元，中國網絡遊戲行業發展潛力巨大。

香港《文匯報》報導，據年會發佈的《移動遊戲品牌傳播影響力指數報告》顯示，中國遊戲品牌的傳播力 Top30 的榜單上，《王者榮耀》以 83.69 分排第 1 名，《陰陽師》以 76.77% 排第 2，《部落衝突》列第 3

韓險峰透露，網絡遊戲行業作為整個網絡文化業最具增長潛力和創新活力的領域，持續保持增長的態勢，2017 年中國網絡遊戲全年收入預計達到了 2011 億元，比上年增長約為 23%，其中國產的遊戲無論是從形式上、質量上、品質上都有所提高，市場佔有率達到 75%。國產遊戲的海外收入也預計達到 76.1 億美元，同比增長 10%。

中國網絡遊戲產業中的重要組成電競遊戲產業，2017 年規模預計達到 800 億元，用戶規模達到 2.2 億人，相當於每 7 個中國人當中就有一個是電競用戶，其中 70% 為 20 至 30 歲的年輕人。

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關鍵字中國網遊收入遊戲品牌傳播力《陰陽師》《王者榮耀》《部落衝突》網絡headline
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