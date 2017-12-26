中國網遊今年收入料達2011億元人民幣 年增23%

據中國國家文化部市場司網絡文化處處長韓險峰在「2017 中國網絡文化產業年會遊戲論壇」上透露，2017 年中國網絡遊戲全年收入預計將達 2011 億元 (人民幣，下同)，比上年增長約 23%，國產遊戲的海外收入預計也將達到 76.1 億美元，中國網絡遊戲行業發展潛力巨大。

香港《文匯報》報導，據年會發佈的《移動遊戲品牌傳播影響力指數報告》顯示，中國遊戲品牌的傳播力 Top30 的榜單上，《王者榮耀》以 83.69 分排第 1 名，《陰陽師》以 76.77% 排第 2，《部落衝突》列第 3。