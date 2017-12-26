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昆山若祭停產令 投顧：軟板廠影響不大

中央社2017/12/26 12:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北26日電）中國昆山市政府因影響層面過大，傳出暫緩要求吳淞江部分流域工業企業全面停產半個月的計畫。投顧認為，未來仍有停工風險，但軟板前段濕製程可臨廠運送，影響不顯著。

中國大陸昆山市原計劃對吳淞江部分流域所屬工業企業，自25日起到明年1月10日全面停產，以改善水質。到期滿時視水質情況，決定是否延期，約有270家企業受影響。

投顧表示，以其範圍來看，恐受到影響的印刷電路板（PCB）族群包含軟板業者嘉聯益 、台郡等。

但消息又指出，昆山市政府確實因為影響層面過大，而暫緩停工計畫，因此不影響12月25日至明年1月10日的生產。不過，投顧認為，不排除未來仍有停工風險。

昆山市政府今年查核廢水嚴格，軟板業者每月僅限排3至5天廢水，若擴大停止排放廢水，投顧評估，對於軟板業的影響在於前段濕製程，但比照燿華台灣宜蘭廠工安意外，將濕製程轉移植土城廠做法，依然不影響營運，認為即使停止排放廢水，影響不大，頂多因臨廠運送PCB略為侵蝕毛利率約0.1至0.2%，對軟板廠影響不顯著。

投顧進一步說明，官方停水調查時間為期2週，但軟板廠如嘉聯益昆山廠每月限排僅3至5天，認為在同一月內，軟板廠排廢水時間可錯開調查時間。倘若軟板排廢水時間正好和官方調查時間相衝，則可用臨廠支援濕製程生產，影響不大。

而針對玻纖紗及玻纖布廠方面，富喬生產基地在台灣，目前沒有大陸生產基地，投顧指出，若明年首季出現大陸昆山台資業者如台玻和南亞停工，則對富喬有利，因玻纖紗、布的供需吃緊，有利推升價格，而富喬生產完全不受影響，可望增加營收。1061226

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