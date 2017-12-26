昆山若祭停產令 投顧：軟板廠影響不大

（中央社記者江明晏台北26日電）中國昆山市政府因影響層面過大，傳出暫緩要求吳淞江部分流域工業企業全面停產半個月的計畫。投顧認為，未來仍有停工風險，但軟板前段濕製程可臨廠運送，影響不顯著。

中國大陸昆山市原計劃對吳淞江部分流域所屬工業企業，自25日起到明年1月10日全面停產，以改善水質。到期滿時視水質情況，決定是否延期，約有270家企業受影響。

投顧表示，以其範圍來看，恐受到影響的印刷電路板（PCB）族群包含軟板業者嘉聯益 、台郡等。

但消息又指出，昆山市政府確實因為影響層面過大，而暫緩停工計畫，因此不影響12月25日至明年1月10日的生產。不過，投顧認為，不排除未來仍有停工風險。