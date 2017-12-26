錢袋鼓生態毀 海南島降低對房地產依賴

劉賜貴強調，要堅決破除財政過分依賴房地產的怪圈，堅決落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，海南不能變成房地?加工廠。

中新社報導，劉賜貴昨天在海南省委經濟工作會議坦言，中央環保督察組日前向海南反饋環保督查意見時指出，「房地產綁架海南規劃，鼓了錢袋毀了生態。」對此，他指出，海南有些市縣之所以過分依賴房地產，是因?短期很容易帶來GDP和財政稅收。

（中央社台北26日電）在被中央指責「鼓了錢袋毀了生態」後，海南省昨天宣布調整政策，加重生態環境保護，大幅降低經濟發展對房地產開發的依賴。海南省委書記劉賜貴強調，「海南不能變成房地產加工廠」。

海南省長沈曉明也在會中宣布，海南要在生態紅線區周邊嚴格控制商品住宅開發，永久停止中部生態核心區開發新建外銷房地?項目，海岸帶可開發的一線土地、新批填海土地嚴禁用於開發商品住宅。

昨天會議也通過海南明年起將實施新的「海南省市縣發展綜合考核評價暫行辦法」，對保亭、陵水、樂東等12個市縣的GDP、工業、固定資產投資取消考核，還特別是把生態環境保護同時列?負面扣分和一票否決事項。

一票否決指的是部門工作在規定的多項任務中有任何一項或者特定一項沒有完成，就會被評?不合格。這12市縣大都集中在農產品主產區、生態功能區、少數民族聚居區。

劉賜貴指出，淡化固定資產投資指標考核，並不是不要投資，也不是像以前那樣撿到籃子裡都是菜，而是要利用最好的資源吸引最好的投資，著力從招商向選商轉變。

自從2010年被列為「國際旅遊島」重點發展後，房地產成為海南島經濟發展最重要指標與財政貢獻來源，也因此淪為房產炒作聖地，土地遭大肆開發還向海爭地，生態遭破壞頻傳。

根據新浪財經網統計，2010年至2012年，三亞市房價一度排名全中國大陸前5名。目前最精華的三亞灣地段，每平方公尺房價可高達人民幣6萬元，相當於一坪超過新台幣90萬元。1061226