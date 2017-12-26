細數3年政績 林明溱：1小時也說不完

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣長林明溱今天陳述過去3年施政成績，他充滿自信說，「給他一個小時也說不完」，感謝縣議會及縣政府團隊全力支持。

南投縣政府今天舉行縣長就職3週年記者會，林明溱帶領縣府局處首長大跳抖肩舞入場，現場以武林大會方式呈現，眾人化身武林高手，比手畫腳展現各局處重點政策，施政成果影片則請部落客以年輕人角度，體驗並拍攝南投建設，現場充滿活力與創新氣氛。

林明溱細數交通、托育、生育補助、老人假牙、產業園區、福興溫泉區、南投燈會等各項施政成果及未來發展。他充滿自信說，「就算給他一個小時也說不完」，感謝縣議會全力支持預算，才有辦法推動各項建設，也謝謝縣政府團隊高度行動力。