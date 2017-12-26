細數3年政績 林明溱：1小時也說不完

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣長林明溱今天陳述過去3年施政成績，他充滿自信說，「給他一個小時也說不完」，感謝縣議會及縣政府團隊全力支持。
南投縣政府今天舉行縣長就職3週年記者會，林明溱帶領縣府局處首長大跳抖肩舞入場，現場以武林大會方式呈現，眾人化身武林高手，比手畫腳展現各局處重點政策，施政成果影片則請部落客以年輕人角度，體驗並拍攝南投建設，現場充滿活力與創新氣氛。
林明溱細數交通、托育、生育補助、老人假牙、產業園區、福興溫泉區、南投燈會等各項施政成果及未來發展。他充滿自信說，「就算給他一個小時也說不完」，感謝縣議會全力支持預算，才有辦法推動各項建設，也謝謝縣政府團隊高度行動力。
林明溱說，各局處未來重點計畫有福興農場開發案、貓羅溪水環境改善計畫、三大產業園區、國姓鄉橋聳雲天綠雕公園、四大鄉鎮污水地下水道系統、配合長照2.0政策整建46處長照據點、興建旭光高中空手道館及整建縣立體育場、開源節流並活化公有地。
以及清境高空觀景步道第二期工程、雙龍瀑布水源吊橋改建工程、提高生育補助並逐年設立非營利幼兒園、推動綠能永續中心、提升急救責任醫院急重症治療與照護能力、九九峰生態藝術園區開發案、修復力行產業道路、集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程。
林明溱表示，還有設置原住民族家庭服務中心並建立福利服務輸送網絡、新建日月潭及魚池消防分隊廳舍並逐年擴編消防人力、機動車輛使用牌照稅委託交通管理機關代為徵收業務收回自辦、南投燈會。1061226